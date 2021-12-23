香檳價「美得冒泡」需求增、供應受限 漲勢超美股

香檳示意圖。(路透)

美股標普500指數 周四又創新高，今年來累積逾25%，但有年份香檳如Dom Pérignon 2008和Krug 2000等的漲勢更迅猛。

金融時報報導，根據Liv-ex香檳50指數，香檳價格在今年前11個月飆升33.7%，是史上最佳表現。光是10和11月的漲勢，就貢獻該指數的逾半數漲幅。

Live-ex共同創辦人Justin Gibbs說，「香檳向來像年金，從來都不是表現最好的，但每年總能漲 8%到10%」。

在精品葡萄酒市場，相對於頂級波爾多或勃根地葡萄酒會被保存多年，而且有很發達的次級市場，有年份香檳比較像投資 死水。因為傳統上是慶賀用的飲料，它們通常出廠幾年內就被消費掉，所以供需穩定，價格不致有大波動。

但今年香檳的需求激增且供應受限，價格因此走高。除傳統葡萄酒投資人和飲用者的興趣變濃外，由種植葡萄的莊園自釀的酒農香檳（Grower Champagnes）興起，提振了需求。Oeno集團葡萄酒總監Justin Knock另指出，美國市場的需求成長強勁，因當地買家在疫情 期投資股票獲利大。

與此同時，供應卻吃緊。香檳產業協會去年疫期間決定減產，隨後，霜凍和黴菌導致葡萄收成欠佳，產量較少，意味香檳酒莊可能自行保留更多陳年頂級香檳。

根據Liv-ex，今年最受歡迎的酒款之一是Salon 2002，12瓶的價格暴漲80%到10,000英鎊。Louis Roederer的Cristal Rose 2008上漲60%，Dom Pérignon 2008和Krug 2000各漲46%和62%。