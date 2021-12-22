我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FDA核准第二款抗新冠口服藥

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

變種病毒之憂消退 道指2天漲逾800點

財經新聞組／綜合報導
美股22日上漲，為連續第2日走升，因市場逐漸擺脫對Omicron變種病毒的擔憂。美聯社
美股22日上漲，為連續第2日走升，因市場逐漸擺脫對Omicron變種病毒的擔憂。美聯社

美股22日上漲，為連續第2日走升，因市場逐漸擺脫對Omicron變種病毒的擔憂。

道瓊工業平均指數上漲261.19點或0.74%至3萬5753.89點，連2日上漲超過800點。史坦普500指數上漲47.33點或1.02%至4696.56點，本周可望收升。那斯達克綜合指數上漲180.81點或1.18%至1萬5521.89點。假期前交易相對清淡。

在被Bernstein調升評級後，開拓重工上漲1.94%，Bernstein指稱這家機械製造商將成為全球經濟成長反彈的主要受益者。

特斯拉上漲7.49%，之前馬斯克在播客中表示，出於稅收原因，他已實現出售10%股份的目標。

美國食品和藥物管理局(FDA)22日授予輝瑞新冠口服藥丸的緊急使用授權，這是第一種可在家中使用的抗病毒藥物。輝瑞上漲1.02%。

高盛總經理賀西(Chris Hussey)表示，「自感恩節以來，股市似乎首度趨於平靜，因為聖誕節假期前交易消退。」「新冠病例增加、聯準會(Fed)更趨鷹派以及難以捉摸的財政紓困措施等三重阻力，都被風險資產價格所吸收。」

根據Bespoke Investment Group研究史指自1953年以來的平均絕對每日變化，12月通常是全年最平靜的月份，但今年12月卻是2021年波動最大單月。

華爾街「恐懼指標」、Cboe波動率指數(VIX)本月稍早時一度飆升至35以上，並在20附近徘徊。

投資人一直在擔憂快速蔓延的Omicron變種病毒、通膨飆升和超寬鬆貨幣政策終結。許多人預計，在今年史指上漲近24%之後，未來回報會更低，走勢會更加坎坷。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中表示：「由於Omicron浪潮導致經濟和企業獲利分立，近期消息流向負面，但投資人越來越看好未來幾周之後的前景。」

指數 Omicron 變種病毒

上一則

競爭激烈 Foodpanda縮減德國布局 日本事業喊賣

下一則

大仁說財經 | 氣候、勞力、供應鏈 影響美國拐杖糖銷售

延伸閱讀

CDC：打2劑疫苗難擋Omicron 正檢討「完全接種」定義

CDC：打2劑疫苗難擋Omicron 正檢討「完全接種」定義
新聞周刊：美國陸軍研發成功超級疫苗能抗所有變種病毒

新聞周刊：美國陸軍研發成功超級疫苗能抗所有變種病毒
連跌3日後反彈 道指大漲560點

連跌3日後反彈 道指大漲560點
近日大跌 預示觸底反彈在即

近日大跌 預示觸底反彈在即

熱門新聞

美國聯準會（Fed）15日公布貨幣決策，給Fed主席鮑爾兩周前明示「轉鷹」的政策立場蓋了橡皮圖章。路透

Fed明年恐升息3次 全球股市為何High翻？

2021-12-16 07:44
圖：pixabay

買大型家電 4時機撿便宜

2021-12-20 13:28
「死硬派」想抄底的投資人正在觀望，等待美股出現更深、更誘人的下探。（路透）

美股老手等待更佳抄底機會 巴不得2018年平安夜重演

2021-12-21 23:43
明年全球金融市場不確定性高。(本報系資料庫)

金融時報：2022年盯緊4隻灰犀牛

2021-12-19 15:40
由於擔憂貨幣政策收緊和疫情持續，美股在17日大幅波動，再次承壓，道瓊工業平均指數下跌532.2點。美聯社

四巫日波動性高 道指大跌532點

2021-12-17 16:38
由於大型科技股疲軟拖累主要股指，美股16日收跌。美聯社

科技股陷掙扎 那指大跌385點

2021-12-16 16:51

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗