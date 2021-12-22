變種病毒之憂消退 道指2天漲逾800點

美股22日上漲，為連續第2日走升，因市場逐漸擺脫對Omicron變種病毒的擔憂。美聯社

美股22日上漲，為連續第2日走升，因市場逐漸擺脫對Omicron變種病毒 的擔憂。

道瓊工業平均指數 上漲261.19點或0.74%至3萬5753.89點，連2日上漲超過800點。史坦普500指數上漲47.33點或1.02%至4696.56點，本周可望收升。那斯達克綜合指數上漲180.81點或1.18%至1萬5521.89點。假期前交易相對清淡。

在被Bernstein調升評級後，開拓重工上漲1.94%，Bernstein指稱這家機械製造商將成為全球經濟成長反彈的主要受益者。

特斯拉上漲7.49%，之前馬斯克在播客中表示，出於稅收原因，他已實現出售10%股份的目標。

美國食品和藥物管理局(FDA)22日授予輝瑞新冠口服藥丸的緊急使用授權，這是第一種可在家中使用的抗病毒藥物。輝瑞上漲1.02%。

高盛總經理賀西(Chris Hussey)表示，「自感恩節以來，股市似乎首度趨於平靜，因為聖誕節假期前交易消退。」「新冠病例增加、聯準會(Fed)更趨鷹派以及難以捉摸的財政紓困措施等三重阻力，都被風險資產價格所吸收。」

根據Bespoke Investment Group研究史指自1953年以來的平均絕對每日變化，12月通常是全年最平靜的月份，但今年12月卻是2021年波動最大單月。

華爾街「恐懼指標」、Cboe波動率指數(VIX)本月稍早時一度飆升至35以上，並在20附近徘徊。

投資人一直在擔憂快速蔓延的Omicron變種病毒、通膨飆升和超寬鬆貨幣政策終結。許多人預計，在今年史指上漲近24%之後，未來回報會更低，走勢會更加坎坷。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中表示：「由於Omicron浪潮導致經濟和企業獲利分立，近期消息流向負面，但投資人越來越看好未來幾周之後的前景。」