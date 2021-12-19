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加密領域今年狂吸300億創投資金 超越往年總額

編譯葉亭均／綜合報導
加密領域今年狂吸300億美元創投資金。路透
加密領域今年狂吸300億美元創投資金。路透

投資金業者今年來已對加密貨幣領域投入約300億美元資金，超越過去幾年來所有投入的總金額，顯示主流市場日益看好這塊僅問世略超過十年的領域。

根據PitchBook Data彙整的交易數據，創投公司今年投入加密領域的金額，是2018年前波高峰約80億美元的近四倍。比特價格在2017年暴漲逾1,300%，引發隔年的創投投資熱潮。

舊金山Blockchain Capital普通合夥人波加特（Spencer Bogart）表示：「我們跨足數位黃金之外。我們投入金融服務、像是NFT次範圍的遊戲、Web 3.0去中心化社群媒體、邊玩邊賺（play-to-earn），這些都讓投資人思考『我們的投資範圍還不夠』。」該公司是加密貨幣領域產業最大投資者之一，2013年成立以來，已為超過120家公司提供資金。

和Coinbase Ventures這類已成立的公司一樣，數位貨幣集團（Digital Currency Group）和Polychain Capital押注下一波重要加密貨幣發展目標，而且全具實驗性質，例如一款助名人發行代幣的社群媒體App、一種受馬斯克啟發、邊玩邊賺的NFT，或是由一串字詞組成的收藏品。

PitchBook分析師雷伊（Rob Le）表示：「投資人正為任何事和一切提供資金。」

波加特說，NFT這類一度被視為利基的領域顯示出投資人可能錯失獲利機會的領域，舉例來說，曾經令人摸不著頭緒的NFT市集平台OpenSea現在籌得的資金已堪比電商平台Etsy。

這300億美元創投投資包括Robinhood Markets和僅僅稍微涉入加密貨幣領域、有營收的金融技術公司Revolut等大公司籌得的資金。不過根據PitchBook的數據，在美國創投資金交易也顯示，今年加密貨幣領域大規模的投資總額達到約72億美元，是2018年紀錄的四倍。

舉例來說，加密貨幣衍生品交易所FTX在7月的B輪融資取得10億美元，使公司估值達到180億美元；託管業者紐約數位投資集團在12月中籌得10億美元，使公司估值超過70億美元。

此外，遊戲發行商的區塊鏈整合工具服務業者Forte在11月完成7.25億美元融資輪；「加密貓」（CryptoKitties）遊戲背後NFT平台 Dapper Labs在今年3月籌得3.5億美元，投資人包括「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan），使公司估值達25億美元。

加密支付基礎設施業者MoonPay在11月底完成5.55億美元融資，公司估值攀抵34億美元；加密電玩遊戲Axie Infinity的開發商Sky Mavis在10月也籌得逾1.5億美元資金，公司估值達30億美元。

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