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馬斯克又脫手逾93萬特斯拉持股 價值9億美元

中央社／舊金山13日綜合報導
特斯拉執行長馬斯克又出售了93萬4091股特斯拉股票，價值9.065億美元。（路透）
特斯拉執行長馬斯克又出售了93萬4091股特斯拉股票，價值9.065億美元。（路透）

美國今天公布的證券申報資料顯示，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）又出售了93萬4091股特斯拉股票，價值9.065億美元。

根據申報資料，世界首富馬斯克並行使認股權，購入213萬股特斯拉股票。

自從在推特（Twitter）承諾出售10%特斯拉持股以來，馬斯克已經脫手近1200萬股股票，套現近130億美元；若不考慮可行使的股票期權，10%持股相當於1700萬股股票。

隨著馬斯克減持股份，特斯拉股價已從11月巔峰下跌21%。根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），馬斯克今年財富增加近980億美元，使其身家達到2536億美元。

路透社報導，馬斯克11月6日在推特發起一項調查，詢問6250萬粉絲他是否應該出售10%的特斯拉股票。投票結果顯示，在350萬張投票中，近58%支持出售。截至6月30日，馬斯克透過信託和股票期權，總共持有約2.44億股特斯拉股票，包括信託持有的1.7億股，持股比例高達約23%。

馬斯克當時並未在推文中，說明他是否打算出售其透過信託間接持有的10%股份，以及股票期權是否也是交易的一部分。

股票 馬斯克 特斯拉

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