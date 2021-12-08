Omicron威力弱 史指連漲3日

美股小幅走高，投資人認為omicron變種病毒的影響力不像之前認為的那樣具有威脅性。(美聯社)

美股小幅走高，投資 人認為Omicron變種病毒 的影響力不像之前認為的那樣具有威脅性。

道瓊工業平均指數 尾盤反轉走高，上漲35.32點或0.1%至3萬5754.75點。史坦普500指數小漲14.46點或0.31%至4701.21點，距歷史高點僅0.9%。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲100.07點或0.64%至1萬5786.99點。

最新的疫苗新聞推動股指反彈。輝瑞和BioNTech引用了自有實驗室初步測試表示，接種第三劑疫苗可有效中和omicron變種病毒。它們還表示，即使接種兩劑仍可預防嚴重疾病。

上月股價上揚6.3%的輝瑞8日小跌0.62%。

許多人已經預計新的變種病毒將可應對，這項預期推動了6日和7日的反彈。

Harvest Volatility Research交易和研究主管齊格蒙特(Mike Zigmont)表示：「投資者歷來已經習慣看長線做多，並在大跌時繼續做多。」「最新一次拋售和強勁反彈再次強化了這個模式。6日和7日的兩次反彈非常強勁，而且是緊接著出現，即使是最看多的大多頭也必須暫停一下。」

即使如此，與旅遊相關的股票繼續飆升，因為投資人對重新開放更有信心。Norwegian Cruise Line上漲8.2%，是史指中漲幅最大的個股，其次是嘉年華(Carnival)和皇家加勒比(Royal Caribbean)，兩者均上漲5.2%以上。

航空公司和賭場類股也出現大幅波動，包括聯合航空和拉斯維加斯金沙集團都上漲約4%。景順動態休閒娛樂ETF上漲1.1%。

齊格蒙特表示，目前市場技術面很強，投資人和交易員在6日觸底後湧入，「以押注接下來會出現的高點」。不過他補充說，這些新高可能要到1月才會出現。

在其他個股表現方面，在提出優於預期的本季營收財測後，IT回應軟體製造商PagerDuty飆升11.14%。

Meta Platforms上漲2.4%，該公司允許員工選擇延後3到5個月重返辦公室，原定日期為1月底。

雖然對iPhone 13需求感到擔憂，但在瑞銀維持買進評級後，蘋果仍上漲2.28%。

然而，這些利多被其他利空抵消。

在發布令人失望的本季營收財測和會員指標後，Stitch Fix下跌 23.91%。

燒烤製造商Weber下跌5.04%，該公司財報顯示上季虧損小於預期。

勞工部發表職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)表示，10月因不滿或有更好工會機會而離職的勞工數量下降4.7%。職位空缺數增加4.1%，略低於歷史最高水平。

聯準會(Fed)十分切關注JOLTS報告以觀察勞動市場緊俏的跡象。

由於擔心omicron變種病毒以及Fed債券購買計畫縮減速度可能快於預期，本周美股從上周暴跌中反彈。

本周漲幅使主要股指重回歷史高點。道指距歷史高點2.2%，那指則距歷史高點還有2.6%。