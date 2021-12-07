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國際油價大漲3% 分析師：上周跌過頭、回歸基本面

編譯葉亭均／綜合報導
國際油價7日大漲逾3%。(路透)
國際油價7日大漲逾3%。(路透)

國際油價7日大漲逾3%，延續前一天近5%的反彈走勢，因人們對Omicron變種對全球燃料需求影響的擔憂進一步緩解；金價小幅上漲，投資人將注意力轉移至本周將公布的美國通膨數據；銅價周二攀升，中國大陸貿易數據顯示該國的銅需求旺盛。

紐約原油1月期貨7日收盤上漲2.56美元，報每桶72.05美元，漲幅3.7%，前一交易日上漲4.9%。

布蘭特原油2月期貨結算價上漲2.36美元，報每桶75.44美元，漲幅3.2%，延續周一上漲4.6%的走勢。

油價在上周曾暴跌，因人們擔心疫苗對新的Omicron變種病毒可能沒有那麼有效，人們擔心各國政府可能會實施新的限制措施，降低燃料需求。

然而，一名南非衛生官員上周末報告說，該國的Omicron病例只顯示出輕微症狀，而美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）7日表示，初步證據表明，Omicron新冠變體的傳播性可能更強，但引發的症狀沒那麼嚴重。

Price Futures Group高級市場分析師Phil Flynn表示：「雖然Omicron可能影響一些需求，但市場的定價比可能情形糟糕得太多。我們正在從上周擔心的基本面回歸更真實的基本面。」

由於美國和伊朗之間的間接核談判遇到阻礙，伊朗石油延後進入市場也支撐了油價。

金價小幅上漲

現貨黃金價格7日上漲0.3%，至每英兩1784.13美元。美國黃金期貨結算價上漲0.3%，報每英兩1784.70美元。

OANDA高級市場分析師Craig Erlam表示：「目前看來這更像是在盤整。」他說，市場正密切關注聯準會下周的會議，存在圍繞Omicron的不確定性之際，投資人正在尋求有關利率的更多明確信息。

美國本周五將公布通膨數據，可能影響聯準會下周的貨幣政策討論。

由於美元走升，令黃金對海外買家來說更昂貴，這限制了黃金的漲幅。

白金上漲1.7%，至每英兩953.06美元，鈀金漲0.5%，至每英兩1845.45美元，白銀上漲0.6%，至每英兩22.49美元。

銅價上漲1%

倫敦時間7日下午5:53，銅價上漲1％，結算價報每噸9595美元，之前一度上漲1.8%。

儘管中國經濟放緩以及各種房地產調控措施，但中國進口金屬量仍在上升，銅精礦進口量創下歷史新高，未鍛造銅和銅產品進口創下八個月高點。

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