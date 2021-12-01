Fed主席鮑爾變臉轉鷹？也許是緩兵之計

美國聯準會（Fed）主席鮑爾。歐新社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 日前赴國會發表經濟證詞時表示，鑒於通膨率居高不下，以「暫時性」描述通膨現況可能已不再適用，並示意可能加快縮減購債步調，這將使日後升息時點也往前挪。

令人疑惑的是：之前高唱「鴿」調的鮑爾，為何此刻改唱「鷹」調，有何內情或考量？

巴隆周刊（Barron's）指出，鮑爾改變語氣可能受兩大影響。1) 鮑爾獲提名續任四年已成定局，更無所顧忌，可在通膨居高不下之際，擺出抗通膨姿態。2) 新冠變種病毒Omicron 來勢洶洶，疫情威脅可能使消費者減少外出和支出、勞工對重返職場更裹足不前，這將加劇通膨持續居高不下、勞動市場更難復原的風險。

但Cornerstone Macro全球政策部門主管Roberto Perli說，鮑爾最新發言不表示Fed貨幣 政策立場丕變。他認為，不再用與現況不符的「暫時性」字眼描述通膨現況，其實是「政治高招」，一來可回應國會議員和升斗小民對萬物齊漲的關切；二來也不失為緩兵之計，藉此減輕催促加速收緊貨幣政策的政治壓力、爭取更多時間，再視日後經濟數據作最後定奪。

例如，鮑爾表示，專家向Fed反應，約莫一個月後，就會有更詳細的Omicron相關資訊出爐。這麼說，言下之意也許是，12月中旬Fed舉行下次決策會議時，仍不是加速縮減購債的時機。未來Fed決策大轉彎，仍將取決於經濟數據，尤其是可能牽動Fed經濟展望的就業和通膨數據。