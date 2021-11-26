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新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

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新變種病毒導致美股、油價崩跌 下周開盤恐怕還有得跌

編譯劉忠勇／綜合報導
投資專家表示，未來新疫發展必凌駕其他經濟數據的消息，成為左右美股的主要因素。（美聯社）
投資專家表示，未來新疫發展必凌駕其他經濟數據的消息，成為左右美股的主要因素。（美聯社）

美國股市、油價和公殖利率周五暴跌，南非出現傳染迅速的新冠肺炎疫情變種病毒，引發各國可能重祭旅行限制和封鎖措施的疑慮，進而拖累經濟復甦腳步。新疫情帶來的不確定感，未來一周勢必仍會讓投資人忐忑不安。

道瓊工業指數周五崩跌905.04點，跌幅2.5%，創下2020年10月以來的最大單日跌幅。史坦普500指數和那斯達克綜合指數分別重挫2.3%和2.2%，寫下三大指數有史以來表現最差的黑色星期五（即感恩節隔日）交易日。因為還在放假，美股提前休市。

台積電ADR大跌3%，跌幅甚於台北股票的跌幅，追隨費城半導體指數2.9%的頹勢。

紐約原油價格崩跌13%至每桶68.15美元。交易者擔心一旦重啟封鎖措施，運輸用燃料需求勢必下降。

投資人尋求安全的避風港。美國10年期公債殖利率從感恩節假期前的1.644%跌至1.484%，創下2020年3月以來的最大跌幅。另一個可以保值的金價漲0.1%，報每英兩1785.30美元。有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）急升10點至29，創下2021年初以來最大增幅。

新變種病毒之所以引發全球公衛當局關注，因為這種新病毒顯然有能力突破新冠疫苗的防線，比Delta病毒傳播更快。世衛組織（WHO）已將這新變種病毒列為「高關注變異株」，同時命名為「Omicron」。WHO表示，Omicron「有大量突變，其中一些突變令人堪慮」。

目前看來，投資人似乎照著疫情爆發之初的劇本走：賣旅行概念股，買進居家概念股。航空股和郵輪股跌最慘，疫苗股如莫德納、輝瑞則大漲，之前因居家避疫受惠的Netflix和DoorDash也上漲。

不過，目前對新病毒所知有限，對資產長期影響也不明朗。此外，聯準會為對抗通膨而走向貨幣政策正常化之路，也因此出現變數。

Cumberland Advisors 投資長科托克（David Kotok）說：「市場還在慶祝疫情接近尾聲，結果轟然一聲宣告還沒結束。所有政策議題，貨幣政策、企業展望、GDP成長預測、休閒觀光復甦等等，就此打住。」

Bleakley顧問集團投資總監布克瓦（Peter Boockvar）表示，未來新疫發展必凌駕其他經濟數據的消息。「這是經濟數據很重的一周，有ISM指數和就業報告，但我認為新變種病毒發展變得明朗之前，將凍住一切投資行為」。

指數 投資 變種病毒

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