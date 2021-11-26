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WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

新變種病毒現身 道指收盤崩逾900點

新變種病毒現身 道指收盤崩逾900點

財經新聞組／綜合報導
美股26日暴跌逾900點，因為在南非出現的最新變種病毒引發全球對風險資產的轉移。美聯社
美股26日暴跌逾900點，因為在南非出現的最新變種病毒引發全球對風險資產的轉移。美聯社

美股26日暴跌，因為在南非出現的最新變種病毒引發全球對風險資產的轉移。

道瓊工業平均指數下跌905.04點或2.53%至3萬4899.34點，為今年最糟單日走勢。史坦普500指數下跌106.84點或2.27%至4594.62點。那斯達克綜合指數下跌353.57點或2.23%至1萬5491.66點。道指盤中一度下跌超過1000點。由於感恩節假期，26日交易日縮短，美股於美東時間下午1點收盤。

世衛組織(WHO)官員25日警告，在南非發現了一種全新的新冠變種病毒，全球金融市場大幅下跌。與具高度傳染性的Delta變種病毒相比，全新變種病毒包含更多的刺突蛋白突變，刺突蛋白是與細胞結合的病毒成分。由於這些突變，科學家們擔心它可能會增加對疫苗的抵抗力，不過WHO表示仍需進一步調查。WHO認為這種新病毒是一種令人擔憂的變種病毒，26日將其命名為omicron變種病毒。

由於該變種病毒，英國宣布暫停來自6個非洲國家的航班。以色列在一名旅客身上發現一起病例後，禁止前往多個國家旅遊。在香港發現2起案例。比利時也確認1個病例。

為了避險，債券價格上漲，殖利率下跌。指標美國10年期國債殖利率下跌15個基點至1.49%；1個基點等於0.01個百分點。這是本周走勢的個急劇逆轉，殖利率本周初一度躍升至1.68%以上。債券殖利率與價格走勢成反比。

亞洲股市26日交易重創，日本日經225指數和香港恆生指數均下跌超過2%，德國Dax指數重挫逾4%。比特幣大跌8%。

通常被稱為華爾街「恐慌指標」的Cboe波動率指數(VIX)升至28，為2個月來最高水平。油價也暴跌，美國原油期貨下跌10%，跌破每桶70元。

與旅遊相關的股票受到的打擊最大，嘉年華(Carnival Corp.)和皇家加勒比(Royal Caribbean)分別下跌10.94% 和13.21%。聯合航空下跌9.57%，而美國航空下跌8.79%。波音下跌5.39%，萬豪國際(Marriott International)下跌6.45%。

由於擔心經濟活動放緩和利率下降，銀行股也回落。美國商銀下跌3.93%，花旗集團下跌2.65%。

與全球經濟相關的工業類股在開拓重工領跌重挫4%。由於能源股對原油價格的走勢做出回應，雪佛龍(Chevron)下跌2.29%。

另一方面，投資人蜂擁買進疫苗製造商。Moderna飆升20.57%。輝瑞上漲6.11%。

在疫情爆發前幾個月大漲的一些居家避疫股再次走高。Zoom Video上揚5.72%，Peloton上漲5.67%。

Bespoke Investment Group分析師希奇(Paul Hickey)在給客戶的報告中說，「重要的是要知道，目前對這種最新病毒株知之甚少，包括它是否可以逃避疫苗，或者它相對於其他突變病毒的嚴重程度。因此，目前很難做出任何明智的投資決定。」「從歷史上看，追高或低賣、尤其是在流動性非常低的交易日，通常很難獲利，但這並沒有阻止今天的投資人。」

幾位投資專業人士認為，大跌可能是個買入機會。

紐約梅隆銀行投資人解決方案負責人歐登(Ajene Oden)表示，「26日是感恩節後第二天，因提早收盤，交易員可能沒有那麼多。因此，偏低流動性導致一些回跌。」「但我們認為這是投資人的買入機會。大家應該從長遠角度考慮。」

美股25日因感恩節休市，26日又提早休市，交易清淡，因此本周股價指數大多轉跌。那指本周下跌3.5%，而史指和道指分別下跌2.2%和2%。

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