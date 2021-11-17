財報佳+憂通膨 道指下跌211點

在投資人權衡大型零售商持續強勁的財報與揮之不去的通膨擔憂之後，美股走低。(美聯社)

在投資 人權衡大型零售商 持續強勁的財報與揮之不去的通膨擔憂之後，美股走低。

道瓊工業平均指數下跌211.17點或0.58%至3萬5931.05點，較紀錄高點低約1.7%。史坦普500指數下跌12.23點或0.26%至4688.67點。那斯達克綜合指數下跌52.28點或0.33%至1萬5921.57點。兩者都離紀錄高點不到1%。道指主受Visa 下跌4.74%的拖累。

在經濟數據和企業財報顯示美國消費者無視物價上漲且仍在增加支出後，美股前一日上揚。雖17日下跌，史指和那指本周仍然走高，而道指則微跌。

高盛分析師柯里(Jeff Currie)在報告中表示，「市場似乎正在考慮通膨、成長和獲利率，因為美國一些大型零售商本周公布10月當季業績，雖然還算不錯，但面對供應鏈問題和勞動力短缺，獲利率壓力越來越大。」

零售巨頭Target的營收和獲利均表現出色，但其CEO指出，成本上升可能會對公司未來產生影響，因為該公司計劃吸收這些成本而非轉嫁給客戶。其股價下跌4.76%。

不過家裝巨頭勞氏(Lowe’s)上漲0.44%，該公司財報不僅超出華爾街預期，而且還調升全年銷售預測。TJX上漲5.78%，這家服裝和家居零售商上季業績超過目標，同店銷售額同比增加14%。

GLOBALT投資組合經理人布坎南(Keith Buchanan)表示：「消費者的支出和參與經濟的水平超出預期。」「即使如此，讓市場受打擊的，從實體銷售數據來看，兩家最大零售商Target和沃爾瑪的經營成本超過消費者的強勁表現。」

沃爾瑪的業績優於預期，但其股價下跌。

SPDR史坦普零售ETF下跌2.29%，但零售商受到同店銷售額增加的鼓舞，主要是由於夏季消費者需求被壓抑而導致客流量穩健增加。

即使如此，布坎南說，投資人在享受今年以來的行情，並且年底前假期購物會繼續產生動力後，開始懷疑假期過後這種美好時光可以持續多久，以及2022年會是什麼樣子。

他說，「去年此時我們將2021年視為反彈之年，恢復正常的一年。」「但隨著2021年以強勁動能結束，人們更加樂觀地認為2022年可能會優於預期，但真正的結果往往會意想不到。」他點出圍繞高通膨和聯準會貨幣政策的不確定性。

在此之外方，特斯拉上漲3.25%，繼續從上周15.4%的跌幅中反彈。

微軟股價小幅攀升，盤中創下新高，因為投資人紛紛拋售價值型類股，金融類股大多下跌，能源股在史指中跌幅最大。投資人也看好年底前大型科技股表現，亞馬遜走升0.23%，蘋果上漲1.65%。

以科技股為主的那指本季領先各股指，上漲約10.1%。

利空消息是有：亞馬遜表示明年起停止接受使用英國發行的Visa信用卡支付，Visa下跌4.74%。之前Visa提高英國和歐盟之間交易的手續費。萬事達卡也提高了英國與歐盟間的手續費，與Visa一樣，下跌2.82%。

盤後發布財報的晶片製造商輝達下跌3.12%。