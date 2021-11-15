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空中巴士：無法滿足單走道客機需求 估未來3年交貨受限

編譯洪啟原／綜合報導
飛機製造商空中巴士（Airbus）表示，旗下最暢銷的單走道窄體客機正供不應求，預估未來三年交貨將持續受限，主要因航空業者急於取得新機和供應鏈受擾仍未緩解。（美聯社）
飛機製造商空中巴士（Airbus）表示，旗下最暢銷的單走道窄體客機正供不應求，預估未來三年交貨將持續受限，主要因航空業者急於取得新機和供應鏈受擾仍未緩解。（美聯社）

飛機製造商空中巴士（Airbus）表示，旗下最暢銷的單走道窄體客機無法加大生產，無法滿足需求，預估在航空公司恢復採購新機和供應鏈干擾之下，未來三年交機將持續受限。

空巴財務長艾薩姆14日出席杜拜航空展時表示，航空業者正要求交付新機，在新冠疫情期間，許多業者都停止訂購新機，且在許多情況下設法延後或取消訂單。他說，空巴仍積極促銷，但接單數量仍須視生產能力而定。

艾薩姆說：「客戶踴躍參加這場促銷，尤其是針對單走道客機。真正的挑戰是，我們無法訂出近期交貨的確切時間。」

空巴去年在疫情期間大幅減產，今年上半年又通知供應商開始增產，樂觀認為需求將迅速回升。然而，如同世界各地其他製造商一樣，航空供應商正疲於應付供應鏈中斷和成本飆升等問題。

艾薩姆說，他們生產零組件的速度大幅落後，無法組裝原本以為可如期交付的所有客機。他說，每架客機需要約50萬個零組件，而空巴組裝廠每日收到的零組件大約170萬個。

空巴本月已表示，由於無法準時拿到零組件以及品質有瑕疵，面臨交貨不及的狀況。波音公司（Boeing）的737 Max 飛機重新取得認證後恢復生產，也對航空業供應鏈帶來壓力。

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