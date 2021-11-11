Rivian風光上市 馬斯克潑冷水：前景沒這麼樂觀

電動皮卡新創公司Rivian 10日風光上市，交易首日大漲近30%，11日續漲22%，但特斯拉執行長馬斯克指出，這位競爭對手的前景沒這麼樂觀。（路透）

電動皮卡新創公司Rivian 10日風光上市，交易首日大漲近30%，11日續漲22%，但特斯拉 執行長馬斯克 指出，這家競爭對手的前景沒這麼樂觀。

馬斯克推文11日表示，但願Rivian能提高生產率，並取得現金流以達到收支平衡。他指出，在上百家電動車或傳統車新創公司中，特斯拉是過去100年內唯一成功達到產量和創造現金流的美國公司。

以11日收盤價計算，Rivian目前市值達到1,070億美元，成為全球市值排行第五的汽車 公司。特斯拉11日跌0.4%，市值仍高達1.07兆美元，是全球市值最大的汽車製造商。

Rivian正為電商巨頭亞馬遜生產送貨專用的廂型車，和為熱愛戶外活動的消費者生產皮卡車。Rivian上半年虧損近10億美元，預估到2023年底，主要生產廠的年產量可達15萬輛。