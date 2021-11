Rivian風光上市 馬斯克潑冷水：前景沒這麼樂觀

電動皮卡新創公司Rivian 10日風光上市,交易首日大漲近30%,11日續漲22%,但特斯拉 執行長馬斯克 指出,這家競爭對手的前景沒這麼樂觀。

馬斯克推文11日表示,但願Rivian能提高生產率,並取得現金流以達到收支平衡。他指出,在上百家電動車或傳統車新創公司中,特斯拉是過去100年內唯一成功達到產量和創造現金流的美國公司。

以11日收盤價計算,Rivian目前市值達到1,070億美元,成為全球市值排行第五的汽車 公司。特斯拉11日跌0.4%,市值仍高達1.07兆美元,是全球市值最大的汽車製造商。

Rivian正為電商巨頭亞馬遜生產送貨專用的廂型車,和為熱愛戶外活動的消費者生產皮卡車。Rivian上半年虧損近10億美元,預估到2023年底,主要生產廠的年產量可達15萬輛。

I hope they’re able to achieve high production & breakeven cash flow. That is the true test.



There have been hundreds of automotive startups, both electric & combustion, but Tesla is only American carmaker to reach high volume production & positive cash flow in past 100 years.