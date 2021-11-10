我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

美國通膨惡化 物價年增6.2% 31年之最

1天賺4千美元 預購Rivian的車主搶到IPO認股權 樂翻

編譯季晶晶／綜合外電
Rivian上市首日股價大漲29%，樂壞認購該股的電動車預購車主。(路透)
Rivian上市首日股價大漲29%，樂壞認購該股的電動車預購車主。(路透)

住美國德州奧斯汀市的環保顧問Rajiv Patel今年初繳交1,000美元，預購了電動車新創公司Rivian的一輛R1S休旅車，雖然不曉得猴年馬月才能交車，但周二晚間，Rivian掛牌上市的前夕，他因為預購車主的身分，可以用78美元認購最多175股的Rivian股票，總價1萬3650美元，這些股票周三大漲29%到1萬7628美元，意即Patel一天賺進近4000美元。

現年45歲的Patel表示，自己習慣長期持有股票。他在特斯拉2010年掛牌上市後不久投資了那檔股票，也買了7月才上市的Lucid Motors，如今再加上Rivian，只押注科技股的他說，「感覺很不錯」。

上市首日，Rivian的市值就衝到860億美元，高於福特汽車，相當於通用，但其實Rivian第3季的營收預估僅在0到100萬美元間。

根據公開說明書，Rivian保留7%的新股，提供兩大類投資人申購：截至9月30日已預購R1S或R1T電動車的車主，以及該公司主管和董事，都合乎資格。預購車主繳交的押金可以退款。

Rivian的作法類似於較早上市的Airbnb、Uber和Doximity等公司，他們分別保留股票給旗下房東、司機和醫生。Rivian的特殊之處在於這家公司還沒有真正的客戶，雖然截至10月底，預購活動已累積了55,400張訂單。

范德堡大學財務教授Joshua White說，對於和Patel一樣能參與認購Rivian股票的人而言，這很划算，因為初次上市的熱門股，交易首日幾乎都大漲，而散戶通常沒有機會參與。

Patel上月先收到電郵通知，依規定10月25日前完成登記，在周二晚間確定發行價78美元後，登入帳戶決定購買數量，Patel選擇買進上限175張，然後轉帳付款。Patel說自己是特斯拉鐵粉，但Rivian的R1S會是他的第一輛電動車，雖然何時能交車還是未知。

如果合乎申購資格的投資人都買到上限，原始投資大約是8.35億美元，周三收盤時的價值為10.8億美元，未實現獲利在2.45億美元左右。

股票 投資 電動車

上一則

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

延伸閱讀

電動車廠Rivian股價飆29% 市值高過福特汽車

電動車廠Rivian股價飆29% 市值高過福特汽車
馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅
路透：全球汽車業承諾2030年內投資EV和電池5150億美元

路透：全球汽車業承諾2030年內投資EV和電池5150億美元
特斯拉車禍起火 鋰電池火勢難撲滅

特斯拉車禍起火 鋰電池火勢難撲滅

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
波羅的海乾散貨運價指數（BDI）過去一個月跌跌不休，重摔至三個月低點，主要受中國需求持續下滑拖累。路透

BDI連12黑 摔至三個月低谷 中國需求放緩拖累

2021-11-06 12:18
電動皮卡新創Rivian於5日調高發行價格區間，從每股57至62美元拉高到72至74美元，估值也因此增加到最高700億美元。 路透

這家電動皮卡新創零營收零獲利 估值直逼福特

2021-11-06 14:55
特斯拉執行長馬斯克6日在推特上做意見調查，問他的6250萬名粉絲，是否支持他賣掉他持有的特斯拉股票的10%。(路透)

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定

2021-11-06 21:25
電動車大廠特斯拉股票連兩天遭拋售，市值蒸發1990億美元。（路透）

老闆推文利空 特斯拉兩天重挫16% 市值蒸發1990億美元

2021-11-09 18:30

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞
好市多「禦寒神物」？網分享：一開馬上就睡熟

好市多「禦寒神物」？網分享：一開馬上就睡熟
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

霍金也信他？俄「火星男孩」：人類秘密藏在人面獅身像

霍金也信他？俄「火星男孩」：人類秘密藏在人面獅身像