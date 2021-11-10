馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 已行使215萬股的特斯拉股票 選擇權，接著賣出這批股票，時間點就在他在推特貼文發動投票，讓粉絲決定他是否該賣出持股的不久之後。

根據10日提交的監管文件，馬斯克在周一（8日）以每口合約6.24美元的價格行使這些股票選擇權，接著他賣出93.4萬股，套現約11億美元。

這份文件顯示，賣出這些股票「純粹是為了履行與行使股票選擇權相關的申報人納稅義務」。這些選擇權合約是來自馬斯克在2012年獲得的股票選擇權獎勵，原本預定明年8月到期。

特斯拉股價在周三（11日）收盤大漲4.34%，報每股1,067.95美元，將本周稍早累計的跌幅縮減至13%以下，盤後繼續上漲近2%。本周一和周二的大跌導致馬斯克財富淨值蒸發500億美元。

這回是馬斯克自2016年上次行使股票選擇權以來首次賣出股票。當時，他在行使股票選擇權後，賣出部分新取得的股票，支付約5.9億美元的所得稅。

馬斯克這次的賣股行動，與他稍早的推文行動相關。馬斯克在11月6日推文發動投票說：「最近關於未實現獲利被視為避稅手法，已經有很多討論，所以我提議賣掉我持有特斯拉股票的10%，你支持嗎？」結果在350萬名投票者中，約58%表達支持。

根據彭博資訊億萬富豪指數，50歲的馬斯克財富淨值約3,000億美元，是全球首富。他持有特斯拉約60%的普通股，這也代表馬斯克可能還要執行更多售股，才能履行他的承諾。