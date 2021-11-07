亞洲疫苗股慘跌 航空股飆漲 投資人看好輝瑞口服藥

輝瑞製藥（Pfizer）上周五宣稱新冠口服藥能將高風險患者住院和死亡率降低89%。(路透)

亞洲尤其是中國 的新冠肺炎疫苗 和開發治療藥製造商周一股價大跌，亞洲各地旅遊類股在內的解封概念股 則狂漲，輝瑞製藥（Pfizer）上周五宣稱新冠口服藥能將高風險患者住院和死亡率降低89%，投資人看好可望大幅減緩疫情威脅經濟的壓力。

在香港掛牌的中國疫苗製造商康希諾生物周一早盤崩跌多達20%，AZ疫苗原料供應商藥明生物大跌9.7%，正進行新冠口服藥第三期試驗的開拓藥業也一度大跌17%。

而在日本，也正在開發新冠治療藥的鹽野義製藥大跌6.7%；獲得授權於明年開始生產mRNA疫苗的寶生物跌6.6%。已向美國申請緊急授權抗流感藥Avigan用於治療新冠肺炎的富士軟片，也下挫2.5%。

亞洲航空類股和飯店類股在內的解封概念股則大漲，中國南方航空大漲14%，中國國際航空公司大漲10%，長榮航漲9.5%，華航漲8.4%，日本航空漲5.4%，全日空航空漲5.3%。北京首旅酒店大漲10%，Hana旅行社大漲8.9%。

Cowen 分析師 Helane Becker 分析：「這是一大利多進展，可望加速回歸疫情前的國際旅行和商務旅行。 」

相關概念股也上漲，在香港掛牌的行李箱品牌商新秀麗也大漲15%。