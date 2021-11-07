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供應瓶頸+通膨 推升亞洲牛肉價格大漲

編譯洪啟原／綜合外電
日益攀升的亞洲牛肉需求，正遇上新冠疫情造成供應鏈吃緊和食物價格上揚兩大問題，這推升牛肉價格持續走高，並對亞洲消費者和餐廳產生衝擊。(路透)
日益攀升的亞洲牛肉需求，正遇上新冠疫情造成供應鏈吃緊和食物價格上揚兩大問題，這推升牛肉價格持續走高，並對亞洲消費者和餐廳產生衝擊。(路透)

日益攀升的亞洲牛肉需求，正遇上新冠疫情造成供應鏈吃緊和食物價格上揚兩大問題，這推升牛肉價格持續走高，並對亞洲消費者和餐廳產生衝擊。

國際貿易數據顯示，美國活牛期貨價格正站上兩年半以來最高點，且牛肉生產和運輸面臨的困難，已推升成本升高。

聯合國糧農組織（FAO）糧價指數顯示，從穀物到蔬菜油的價格全面大漲，推升全球10月加權平均糧價比去年同月勁增31.3%。亞洲中產階級特別感興趣的牛肉，其價格勁漲32.7%。FAO的牛肉指數在9月攀抵歷史新高，是1990年代有資料以來最高。

根據QUICK FactSet的數據，在芝加哥商品交易所（CME）交易的活牛期貨價格，自10月以來每磅超過1.3美元，比去年同期大增20%。

日本食品公司Sojitz牛肉營運部經理Yu Oana告訴日經新聞說：「隨著全球新冠疫苗接種率迅速升高，尤其是來自食品服務產業的肉類需求正持續成長。」

新冠疫情幾乎不影響亞洲消費者對肉類的長期趨勢。在亞州，豬肉仍是消費大宗，但人數漸增的中產階級，對牛肉需求已增加。

FAO和經濟合作發展組織（OECD）指出，到2030年前，亞太地區是唯一一個人均牛肉消費有望從低基期成長的地區。

中國將是這個需求的主力推手。這兩個國際機構預估，大陸的人均牛肉消費到2030年將進一步增加8%，延續過去十年成長35%的走勢。

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