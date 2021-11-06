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這家電動皮卡新創零營收零獲利 估值直逼福特

編譯洪啟原／綜合外電
電動皮卡新創Rivian於5日調高發行價格區間，從每股57至62美元拉高到72至74美元，估值也因此增加到最高700億美元。 路透
電動皮卡新創Rivian於5日調高發行價格區間，從每股57至62美元拉高到72至74美元，估值也因此增加到最高700億美元。 路透

近來電動車題材火熱，除了特斯拉股價不斷創新高外，背後有電商巨擘亞馬遜（Amazon）撐腰的電動皮卡新創公司Rivian也將掛牌上市，並在上市前夕大幅調高IPO的發行價區間，估值因此上看700億美元，有望成為今年來規模最大一件上市案。

Rivian於5日表示，預計發行1.35億股，發行價格訂在每股72至74美元，高於先前設定的57至62美元。若以原本的發行價計算，完全稀釋股數的估值略高於600億美元。

Rivian調高IPO發行價區間，歸因於上周在投資人巡迴說明會大獲好評，華爾街大股東十分看好這家車廠，認為Rivian有望成為下一個電動車大咖，叫陣目前主導市場的特斯拉。

這樁上市案可能使Rivian成為美國十年內募資超過800億美元的第三家公司，追隨阿里巴巴和臉書的腳步。

目前幾乎無半毛營收或獲利的Rivian，1月剛完成一輪募資，當時估值上升至276億美元，等於在這10個月內，估值躍增至原來的1.5倍左右。相較之下，若以5日的收盤價計算，握有Rivian股權的福特汽車，市值達770億美元，通用汽車則是850億美元。

Rivian將推出三款車，第一款是電動皮卡R1T，9月起已陸續開始交車。第二款是中型運動休旅車（SUV）R1S，預計12月交車，第三款則是目前正為亞馬遜研發和生產的電動貨車。亞馬遜已下訂10萬輛，Rivian預計2025年開始交車。

這三款車都將在伊利諾州的前三菱車廠生產。Rivian 2017年買下這座車廠，正計劃擴建該車廠，並正物色地點另建新廠。

電動車市場正蓬勃發展，此時消費者更注重環保意識，且許多市場也把電動車視為奢侈品的象徵。特斯拉上季產量創新高，顯示電動車需求強勁。

電動車 特斯拉 亞馬遜

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