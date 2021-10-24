全球供應鏈危機 企業口袋縮水 廣告業也遭殃

全球供應鏈亂象恐使廣告業遭池魚之殃。(路透)

全球供應鏈 緊縮使廣告業的前景蒙上陰霾，因為掙扎於採購產品和元件的公司，正重新思考砸錢促銷的廣告企畫。

英國金融時報報導，根據業界高階主管和分析師 ，由於港口和工廠的混亂情況遲未解決，包括玩具製造商、汽車經銷商和家具供應商在內的企業，對廣告開支採取更謹慎的態度。

社群媒體集團Snap業務長Jeremi Gorman上周在該公司發布財報時指出，供應鏈瓶頸意味「很多行業和地區」的廣告主，「因為推動增量需求的必要性降低，恐怕會放緩他們的行銷支出」。

供應鏈打結，除了產業必須立即處理元件短缺問題外，廣告業——才剛爬出疫情封鎖措施造成的深淵——復甦很可能遭遇池魚之殃，至少特定客戶群和特定廣告工作 是如此。分析師說，試圖直接拉抬銷售的「績效」廣告，比起建立消費者印象的「品牌」廣告要脆弱。

根據金融時報，目前，海運延遲現象對全球大型廣告集團，還看不出明顯的財務衝擊，但就今年最後3個月而言，花旗集團預估，這些廣告集團營收的有機成長率都將下滑，例如Interpublic由第3季的111%降到第4季的103%；陽獅（Publicis）由105%降到102%；WPP則由99%降到95%。

不過，供應鏈的混亂雖然形成重大未知因素，但富國銀行（Wells Fargo）分析師 Steven Cahall指出，就算客戶減少績效廣告，大型廣告集團的「品牌」工作應可保護他們不致受創太深。