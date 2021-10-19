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這波能源危機 讓亞洲煉油業獲利重回疫情前水準

編譯劉忠勇／綜合報導
亞洲本季煉油增長最快的要數印度，每日可望增長50萬桶，其次是日本和南韓。（美聯社）
亞洲本季煉油增長最快的要數印度，每日可望增長50萬桶，其次是日本和南韓。（美聯社）

全球天然氣和煤炭短缺造成的這波能源危機，引發另一波爭取替代供給的熱潮 ，結果讓亞洲煉油業利潤大增，成為意外贏家。業者如今看好這波好景氣會持續到明年。

據彭博報導，無論是日本或印度煉油業的產能利用率都在上升，原因是市場既缺天然氣和煤炭，有取暖和發電需求的買家轉而大買柴油和煤油。亞洲的煉油業者利潤也大幅提升，回到疫情之前才會看到的水準。與此同時，疫情解封後恢復旅行，也加深航空燃油的需求。

Facts Global Energy亞洲主管 Sri Paravaikkarasu 說：「形態如今有所逆轉，成品油市場終於找到立足點。市場預料會出現由天然氣改由石油的強勁轉換。」

天然氣和煤炭本季價格漲到歷史高位，引發能源市場一波波震撼，也帶動石油的替代需求。國際能源總署（IEA）表示，燃料用油和輕油是今年冬天這股替代潮最大受益者。

據彭博報導，柴油需求大增，已讓亞洲煉油業者生產柴油的利潤創下2019年11月來最高；亞洲地區基準煉油毛利經過去年和今年大半年低迷後，也回到兩年來最高水準。

如今亞洲整個煉油業情況已大為改觀。Paravaikkarasu 指出，亞洲本季煉油增長最快的要數印度，每日可望增長50萬桶，其次是日本和南韓。他預料亞洲煉油業產能會在明年初回到疫情前水準。

天然氣 疫情 利潤

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