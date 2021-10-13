財報佳+Fed縮表 史指終止連3跌

史坦普500指數 結束連續3天跌勢，投資 人消化了第3季財報以及聯準會(Fed)對撤回其疫情時期推出的寬鬆貨幣政策說法。

史指上漲13.15點或0.3%至4363.8點，整個交易日在漲跌之間波動。道瓊工業平均指數盤中一度下跌超過260點，收盤微跌0.53點收3萬4377.81點。那斯達克綜合指數上漲105.71或0.73%收1萬4571.64點。

聯邦公開市場委員會(FOMC)9月會議紀錄顯示，Fed最早可能在11月中旬就開始縮減其資產購買計畫。

會議紀錄指出，「與會者普遍認為，如果經濟復甦基本保持在正軌上，那麼在明年年中左右結束逐步縮表過程可能是適當的。」

勞工部指出，9月消費者物價指數(CPI)較上月上漲0.4%，同比上漲5.4%。根據《道瓊》的數據，經濟學者預計環比成長0.3%，年增 5.3%。

Principal Global Investors首席策略師沙阿(Seema Shah)說，「大部分通膨壓力都是暫時的，但這並不能阻止它們對經濟活動產生抑制作用。今天的數字隨著食品價格通膨和住房通膨走高，代表消費者面臨的壓力越來越大。」

不包括能源和食品的核心CPI環比上漲0.2%，同比上漲4%；預測值分別為0.3%和4%。

第3季財報季13日拉開帷幕，摩根大通表示，由於貸款損失優於預期，上季獲利高於預期。按資產計算，這家美國 最大銀行的營收也高於預期。

雖然財報強勁，但摩根大通股價在財報發布後仍下跌2.57%。該股今年來上漲約27%。

達美航空也在開盤前公布財報。自疫情開始以來，該公司營收高於預期，且在未計入聯邦補助之下首度單季獲利。

然而，該公司表示，燃料成本和其他費用的上漲將對其第4季獲利構成壓力。達美航空下跌5.74%。

Fidelity Investments全球宏觀主管提瑪(Jurrien Timmer)表示，「目前價值型類股不再走升，而且反而開始下跌，因獲利已達頂點。」「這為股市創造出一個不再向上的走勢。」

《彭博》報導，由於晶片短缺，蘋果可能會削減iPhone 13的產量，蘋果下跌0.42%。

雖然蘋果股價回落，但科技股因美國10年期國債利率走低而受到提振。低利率可以推高成長型股票價格，因為它提高了公司未來收益的價值。當利率較低時，投資人傾向買進那些高獲利的科技股。

相對強勁的科技類股支撐了那指和史指。大型科技股如微軟、谷歌母公司Alphabet和亞馬遜都上漲；輝達、Zoom和Salesforce也走升。

投資人正在等待美國商銀、摩根史坦利、花旗集團、富國銀行和Walgreens Boots Alliance 14日發布的財報。

Raymond James機構股票策略師麥考特(Tavis McCourt)表示，「這顯然代表了投資人正面對經濟自疫情復甦過程中的第一個單季每股獲利風險，因為自8月中旬以來GDP估值已因歷史性供應鏈問題而崩潰。」

他說：「然而，在指數層面的普遍每股獲利並未發生顯著變化，因為值得注意的是，自8月中旬以來，更多個股的獲利是上修，而非下修。」