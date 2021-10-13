ASML股價將大漲？明年市值預測破5000億美元 追台積電

科技產業投資人預測，全球半導體微影技術龍頭商ASML明年市值可攀升逾5000億美元。（路透）

財經網站CNBC報導，全球唯一極紫外光（EUV）機台供應商艾司摩爾（ASML）的市值，明年將突破5000億美元大關，高於現在的3020億美元。

創投業者Fair Street資本公司創辦人Nathan Benaich，以及把自己AI新創公司Songkick賣給華納音樂的Ian Hogarth，周二在人工智慧現況（State of AI）的年度報告中預測，ASML市值明年將增加大約2000億美元。理由是中國 在內的國家大力扶植半導體製造，帶動ASML設備需求擴張。

Hogarth指出，ASML的市值比不上輝達或台積電 ，但那是因為它位於歐洲，那裡的高科技公司市值略低，而且ASML的技術較不為人所熟知。

輝達（Nvidia）目前市值5210億美元，台積電則是5330億美元。

ASML的成長將因為部分國家想讓晶片製造減少依賴外國所推動。Hogarth說：「如果中國想打造相當於台積電或一些美國領先半導體公司的產品，就需要購買大量的EUV機台。愈多國家將此一技術視為關鍵主權的一部分，ASML銷售的機器就愈多。」

每台EUV使用的零件超過10萬個，售價逾1.5億美元，機台運送必須使用40個貨櫃或4架大型噴射機。

不是所有分析師 都像Hogarth那麼樂觀。根據New Street Research的分析師9月28日撰寫的報告，ASML股價的上漲空間有限，因為它的EUV有供應限制。該公司對ASML的5年前景持正面看法，但「戰術上」調降該股評級至中性。

瑞銀也給ASML中性評等，指該股中期有增長潛力，但從12個月的角度看，很難有強勁的漲幅。

但Hogarth認為，分析師忽略「地緣政治」層面，沒認可各國為了建立主權，在半導體領域花費多少資金。

去年，Benaich和Hogarth預測，輝達收購英國晶片設計公司安謀（Arm）的計畫將受阻。做出預測後不久後，世界各國監管機構就宣布對該交易進行一系列調查，至今沒有結論。