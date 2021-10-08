就業數據差無礙 道指全周升1.2%

由於對短期債務上限協議的樂觀勝過令人失望的就業報告，道瓊指數幾乎持平，全周上漲。美聯社

由於對短期債務上限協議的樂觀勝過令人失望的就業 報告，道瓊指數 幾乎持平，全周上漲。

道指下跌8.69點或0.03%至3萬4746.25點。史坦普500 指數下跌8.42點或0.19%至4391.34點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌74.48點或0.51%至1萬4579.54點。

本周主要股指全都上揚。道指上漲1.2%，為6月以來最佳單周走勢。史指上漲0.8%，為8月來最佳。那指本周僅上漲0.1%。

由於美國石油指標西德州中質原油(WTI)期貨自2014年11月以來首次突破每桶80美元，推動能源股走高。埃克森美孚(Exxon Mobil)上漲2.52%，雪佛龍(Chevron)上漲2.28%，康菲石油(ConocoPhillips)上漲4.77%。

8日的就業報告對空頭和多頭來說都是利多，也是發布後股指波動的主因。勞工部 報告，9月僅新增19.4萬個工作崗位，遠低於《道瓊》估計的50萬個，總體數據令人失望。

從正面思考，失業率下降到比經濟學者預測更低的水平4.8%，與2016年底水平相同。此外，8月就業報告數據也從初值23.5萬上修至36.6萬。

聯準會(Fed)準備放緩每月1200億元的債券購買計畫，就業報告數據不佳可能會拖累。

Harris Financial Group執行合夥人考克斯(Jamie Cox)說：「這個就業人數可能會影響年底前縮表起始點。」「報告雖有很多正向數據，比如平均時薪上升，但不足以掩蓋就業情況在所有與疫情相關的影響下仍然模糊不清的事實。」

勞工部7日表示，上周初請失業金人數總計32.6萬，低於經濟學者預測的34.5萬。與此同時，持續申領數減少了9萬7000人至271萬人。

股市本周走勢動盪，但股指並未因債務上限談判觸礁而脫軌。由於華盛頓達成協議將債務上限提高至12月，股指7日上漲。

除了債務上限的不確定性對股市構成不利影響外，但其他風險依然存在，包括通膨加速和利率上升。10年期美國國債殖利率為1.57%，瑞銀預計年底將升至1.8%。

華爾街也準備迎接下周展開的第3季財報季。