債限有解 科技帶動 道指收復跌幅 升逾百點

由於投資人對債限結果感到樂觀並買進科技股，美股6日出現反彈。(美聯社)

由於投資 人對債限結果感到樂觀並買進科技股，美股6日出現反彈。

道瓊工業平均指數上漲102.32點或0.3%至3萬4416.99點，收復459點的跌幅。史坦普500指數在盤中一度下跌1.27%後上揚17.83點或0.41%至4363.55點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲68.08點或0.47%至1萬4501.91點，盤中一度下跌1.2%。

消息指稱，參議院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在共和黨非公開會議上表示他將在6日晚間建議延後短期債務上限，導致股市逆轉跌勢。這將有助於減輕國會壓力，以避免美國 預計在10月18日出現債務違約。

他在聲明中說：「為了保護美國人民免受近期民主黨人製造的危機影響，我們將同意民主黨人經由正常程序以特定金額通過緊急債務限額延期，以支應當前的支出水平。」

投資人逢低買進關鍵科技股。微軟上漲1.51%，亞馬遜上漲1.27%，輝達上漲1.22%，Alphabet也上漲1.13%。

與此同時，與經濟重新開放相關的個股走低。在高盛以燃料價格上漲和近精需求放緩而調降評級後，美國航空和捷藍航空領跌重開股，分別下跌4.33%和2.67%。

由於對利率上升、通膨上升、經濟重新開放進度和債務限額的擔憂，10月股市大幅波動。10月的前3個交易日，道指先是上漲483點，然後下跌324點，5日再上漲312點。

LPL Financial分析師德垂克(Ryan Detrick)表示，「10月肯定不辜負它作為一年中最動盪單月的聲譽。預計10月的雲霄飛車式走勢還會持續一段時間。」

近日能源價格和利率上漲讓人擔憂消費者和企業成本上升。10年期美國國債殖利率 上周觸及1.56%的高點，6日持平於1.52%左右。本周油價觸及2014年以來最高水平，WTI原油價格接近每桶80元。

9月ADP報告顯示，即使存在對delta變種病毒的擔憂，但私營企業上月招聘速度快於預期。私營工作崗位增加56.8萬個，優於《道瓊》經濟學者估計的42.5萬個。

這份報告一度推升債券殖利率，讓投資人對利率和通膨以及聯準會(Fed)多快開始取消寬鬆政策感到不安。該報告也為8日密切關注的勞工部非農就業報告定下基調。