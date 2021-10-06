我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登與習近平線上峰會 年底前登場

蘇利文會楊潔篪 強調管控競爭 關切南海與台灣

債限有解 科技帶動 道指收復跌幅 升逾百點

財經新聞組／綜合報導
由於投資人對債限結果感到樂觀並買進科技股，美股6日出現反彈。(美聯社)
由於投資人對債限結果感到樂觀並買進科技股，美股6日出現反彈。(美聯社)

由於投資人對債限結果感到樂觀並買進科技股，美股6日出現反彈。

道瓊工業平均指數上漲102.32點或0.3%至3萬4416.99點，收復459點的跌幅。史坦普500指數在盤中一度下跌1.27%後上揚17.83點或0.41%至4363.55點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲68.08點或0.47%至1萬4501.91點，盤中一度下跌1.2%。

消息指稱，參議院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在共和黨非公開會議上表示他將在6日晚間建議延後短期債務上限，導致股市逆轉跌勢。這將有助於減輕國會壓力，以避免美國預計在10月18日出現債務違約。

他在聲明中說：「為了保護美國人民免受近期民主黨人製造的危機影響，我們將同意民主黨人經由正常程序以特定金額通過緊急債務限額延期，以支應當前的支出水平。」

投資人逢低買進關鍵科技股。微軟上漲1.51%，亞馬遜上漲1.27%，輝達上漲1.22%，Alphabet也上漲1.13%。

與此同時，與經濟重新開放相關的個股走低。在高盛以燃料價格上漲和近精需求放緩而調降評級後，美國航空和捷藍航空領跌重開股，分別下跌4.33%和2.67%。

由於對利率上升、通膨上升、經濟重新開放進度和債務限額的擔憂，10月股市大幅波動。10月的前3個交易日，道指先是上漲483點，然後下跌324點，5日再上漲312點。

LPL Financial分析師德垂克(Ryan Detrick)表示，「10月肯定不辜負它作為一年中最動盪單月的聲譽。預計10月的雲霄飛車式走勢還會持續一段時間。」

近日能源價格和利率上漲讓人擔憂消費者和企業成本上升。10年期美國國債殖利率上周觸及1.56%的高點，6日持平於1.52%左右。本周油價觸及2014年以來最高水平，WTI原油價格接近每桶80元。

9月ADP報告顯示，即使存在對delta變種病毒的擔憂，但私營企業上月招聘速度快於預期。私營工作崗位增加56.8萬個，優於《道瓊》經濟學者估計的42.5萬個。

這份報告一度推升債券殖利率，讓投資人對利率和通膨以及聯準會(Fed)多快開始取消寬鬆政策感到不安。該報告也為8日密切關注的勞工部非農就業報告定下基調。

殖利率 美國 投資

上一則

緊追蘋果 沙國石油公司有望登全球市值王

延伸閱讀

曼欽鬆口2.2兆預算案 民主黨歧見縮小 債限今程序投票

曼欽鬆口2.2兆預算案 民主黨歧見縮小 債限今程序投票
「調高債限」經驗豐富 麥康諾這次葫蘆裡賣啥藥？

「調高債限」經驗豐富 麥康諾這次葫蘆裡賣啥藥？
財長、證交會齊警告：倒債將經濟衰退、市場崩盤

財長、證交會齊警告：倒債將經濟衰退、市場崩盤
科技股全面反彈 道指幾收復跌幅

科技股全面反彈 道指幾收復跌幅

熱門新聞

美國民眾下回使用自動提款機(ATM)時，可能要注意一舉一動都正受到國稅局(IRS)注意；存款餘額超過600元的銀行戶頭，或者一年當中轉帳額度超過600元的帳戶，國稅局都想查看究竟，意味著每個有工作收入的美國民眾，都將成為適用對象。（美聯社）

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

2021-10-05 11:58
美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

2021-10-01 16:33
美國財政部長葉倫。歐新社

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

2021-10-01 11:00
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

2021-09-30 08:12
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

2021-10-02 07:40
美股道瓊指數30日大跌548點，以低迷的市場情緒結束今年最糟的一個月。美聯社

道指下跌548點 史指1年半最糟

2021-09-30 16:45

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上
這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題