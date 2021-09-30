道指下跌548點 史指1年半最糟

美股道瓊指數30日大跌548點，以低迷的市場情緒結束今年最糟的一個月。美聯社

美股30日大跌，以低迷的市場情緒結束今年最糟的一個月。

道瓊工業平均指數 在開盤上漲後收跌546.8點或1.59%報3萬3843.92點。史坦普500指數下跌51.92點或1.19%收4307.54點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌63.86點或0.44%收1萬4448.58點。

由於利率上升、通膨擔憂和對中國房市的擔憂擾亂了美股，本月直到最後一個交易日走勢大多疲軟。史指全月下跌逾4%，是2020年3月新冠疫情爆發以來最糟單月走勢。道指和那指則是創下2021年最糟單月走勢。

Yardeni Research創辦人亞德尼(Ed Yardeni)寫道：「9月不負其歷史聲譽，大幅削弱股票投資 回報，但情況不算太差。」「人們一直擔心更高的工資、能源價格和運輸成本將影響今年底前和2022年的收益。這肯定是接下來要觀察的事情。但到目前為止，分析師仍然相對樂觀。」

對通膨和供應鏈問題的擔憂繼續阻礙市場。Bed Bath & Beyond早盤下跌超過20%，該公司表示這些問題影響其第2季業績。這項消息也打壓其他零售股，Walgreens Boots Alliance和Home Depot分別下跌3.37%和2.57%，成為道指表現最差的2支個股。

最近幾周表現最好的能源和金融類股回落。高盛和摩根大通下跌超過1.3%。

科技股跑贏大盤，但那指仍連續第5個交易日下跌。科技股受到近期10​ 年期美國國債殖利率 上漲的打擊；本周之初該殖利率突破1.567%，但30日小幅回落。

由於對通膨的擔憂以及聯準會(Fed)明示即將開始減少資產購買，殖利率上升被視為不利科技股，因為它會影響遠期利潤，降低對投資人的吸引力。

DWS 集團投資長比安科(David Bianco)表示，「9月和10月一直是令人毛骨悚然的季節，預期盤中震幅會較歷史高點下跌約5%。但我們已經說過不會出現修正。」

他補充指出，「預計殖利率會上揚，這就是增持銀行股的原因。但我們不認為殖利率會飆升，只要真是如此，現有的估值在可以接受的範圍內。」

蘋果和亞馬遜在早盤走高後收跌。晶片巨頭輝達和Netflix成功守住漲幅，但收盤遠低於盤中高點。

Vital Knowledge分析師克里薩富利(Adam Crisafulli)寫道：「別陷入任何季末的陰謀說法，而未來幾周逐漸消退的行情、尤其是科技股，將繼續保持震盪。」

9月的下跌導致美股第3季表現中等。本季道指下跌1.9%，而那指小跌0.3%，史指小漲，今年來仍上漲15%。

10月向來以劇烈的拋售而聞名，但總體而言，通常是季節性表現更好的開始。根據股票交易員年鑑，史指在10月平均上漲0.8%。

投資人也在密切關注華盛頓，因為參議院通過一項讓政府開門到12月初的法案，該法案也在眾議院獲得通過。

Fed主席鮑爾和財政部長葉倫30日在眾議院金融服務委員會作證。葉倫再次呼籲國會提高債務上限，宣稱不這樣做將是「災難性的」。

數據方面，上周初請失業金人數為36.2萬人，高於《道瓊》經濟學者預計的33.5萬人。