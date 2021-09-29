殖利率續波動 道指升那指跌

美股29日小漲，但由於10年期美國國債殖利率波動，科技股再次陷入困境。美聯社

美股29日小漲，但由於10年期美國 國債殖利率 波動，科技股再次陷入困境。

道瓊工業平均指數上漲90.73點或0.26%至3萬4390.72點。史坦普500指數上漲6.83點或0.16%至4359.46點。以科技股為主的那斯達克綜合指數繼續下跌34.24點或0.24%至1萬4512.44點。由於債券殖利率飆升，那指28日創3月以來最糟單日走勢。

10年期美國國債殖利率29日早盤跌至接近1.5%，但晚盤又反彈至1.54%。28日曾觸及1.567%的高點，本周的大漲走勢對成長型類股造成壓力。

科技股在28日股市暴跌受到的打擊最大，29日努力反彈。蘋果小漲0.65%，Netflix上漲2.61%，但亞馬遜和Alphabet 股價下跌。那指開盤時上揚，但隨著交易日過去和美國國債殖利率回升，最終落後其他主要股指。

同時，由於公用事業類股跑贏大盤，防禦性股票表現良好。此外，航太巨頭波音公司上漲3.16%，成為道指中表現最好的個股之一。雖然天然氣價格大幅回落，但能源股再次走升。

RBC Capital Markets分析師卡瓦西納(Lori Calvasina)在報告中表示，「在上周Fed更加強勢後，債券殖利率上升、油價上漲、高頻經濟指標趨於穩定，以及最新的確診病例激增已見頂，給成長型類股帶來壓力，並提振了價值型和小型股。由於史指嚴重偏向於長期成長型，領漲和類股轉換已成為史指的另一個障礙。」「我們認為美股震盪將會持續一段時間。」

美光公布2022年第1季獲利和營收前景低於預期，半導體類股下跌。Nvidia和Advanced Micro Devices也下跌。

與此同時，折扣零售商Dollar Tree上漲16.49%，成為史指表現最好的個股，該公司宣布將增加股票回購並在某些地區試行提高售價。

晶片製造商的問題和零售商調升售價，正值人們對供應鏈 的日益擔憂之際，疫情已導致供應鏈持續中斷。

Fed主席鮑爾29日在歐洲央行的活動中表示，「運輸瓶頸和供應鏈問題沒有好轉令人沮喪，事實上，獲利率顯然變得更糟了。我們認為這種情況可能會持續到明年，並且抑制通膨所需時間比想像的更久。」

投資人也在關注華府有關債務上限和政府支出的辯論。財政部長葉倫告訴眾議院議長波洛西，國會必須在10月18日前提高或暫停債務上限，否則將對經濟造成嚴重後果。摩根大通CEO戴蒙表示，該行正為美國達到債務上限的可能性做好準備。

參議院多數黨領袖舒默正在推動29日就將政府撥款延長至12月初的提案進行投票，而眾議院正準備就提高聯邦債務限額的法案進行投票。

花旗美國財富管理投資策略主管史奈德(Shawn Snyder)針對29日相對平靜的股市走勢表示，「像今天這樣的交易日，對我來說，平靜並不一定代表平靜；它代表著我們正在等待華盛頓發生的事情。」

在經濟數據方面，美國全國房地產經紀人協會(NAR)的數據顯示，8月待售房屋銷售成長8.1%，遠高於《道瓊》調查經濟學者預期的1.2%。

道指和史指9月至今分別下跌2.7%和3.6%。那指下跌4.9%。