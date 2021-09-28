利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

美國 國債殖利率 接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。

那斯達克綜合指數 下跌423.29點或2.83至1萬4546.68點，為3月來最糟單日走勢。史坦普500指數下跌90.48點或2.04%至4352.63點。道瓊工業平均指數下跌569.38點或1.63%至3萬4299.99點。

10年期美國國債殖利率28日繼續快速攀升至1.558%，因投資人押注聯準會(Fed)將兌現諾，在通膨飆升時遏制緊急購債措施。自Fed上周暗示將「很快」縮減每月1200億元的債券購買規模之後，10年期國債殖利率已大幅逆轉至6月以來最高水平。

10年期殖利率上周一度低至1.29%，8月更低至1.13%。30年期美國國債殖利率也一直在上漲，超過2%。

Schwab金融研究中心首席固定收益策略師瓊斯(Kathy Jones)說，「市場逐漸認知到殖利率相對於基本面而言太低。現在Fed開始轉變，每個人也在轉變他們的部位。」

科技股下跌，因為利率的快速上漲降低了未來現金流的價值，反過來又讓這些熱門股看來被高估。更高的利率也阻礙了科技公司為其成長提供資金和回購股票的能力。

臉書和Alphabet下跌超過3.6%，而亞馬遜下跌2.64%。大型晶片股表現不佳，輝達下跌4.44%。

華府的預算僵局也打壓了市場情緒。參議院共和黨27日阻止了眾議院通過的法案；說法案授權在12月為政府提供資金，並將債務上限暫停至2022年12月。

國會必須在10月1日前批准政府撥款以避免政府關門，財政部長葉倫(Janet Yellen)28日致函國會議員警告，必須在10月18日前提高債務限額以避免政府違約。拜登總統的大規模基礎建設方案也面臨著不確定的未來。

LPL Financial股票策略師布赫賓德(Jeff Buchbinder)表示：「華府現況當然無濟於事，因為稅收政策以及債務上限存在很多不確定性。」

雖然科技股拖累大盤，但與經濟重新開放相關的類股表現優於大盤，能源股小幅上漲。福特汽車宣布將在美國建立新的生產設施後，股價上漲1.06%。

Sanctuary Wealth投資長基爾伯格(Jeff Kilburg)表示：「去年9月曾出現利率略有變動以及科技業的反應，這其實是昔日重現。」「去年秋天科技股的拋售確實是通貨再膨脹和類股轉換的催化劑，現在又重現了。」

然而，大型科技股的疲軟似乎壓過一些通貨再膨脹行情，股市以低點作收。

Susquehanna分析師墨菲(Chris Murphy)在給客戶的報告中表示：「如果隨著殖利率上漲且投資人從長期成長型輪換部位，許多美國最大指數和ETF的權重股繼續走高，這可能會對所有股票構成壓力。」

Fed主席鮑爾在參議院銀行委員會表示，由於供應鏈問題和重新開放的壓力，通膨可能會持續比預期更久，「這些影響比預期來得大、持續更久，但它們會減弱，通膨預計將回落至我們的長期目標2%。」

28日的大跌延續了9月主要股指的跌幅。那指本月下跌4.7%，而史指和道指分別下跌3.8%和3%。