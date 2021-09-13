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蘋果發表會明登場 投資人聚焦iPhone 13定價、推出時間

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司14日將舉行秋季發表會。美聯社
蘋果公司14日將舉行秋季發表會。美聯社

蘋果公司14日將舉行秋季發表會，美國銀行（BoA）表示，新款iPhone的定價以及新機推出的時機和節奏是投資人關注的股價關鍵催化劑。

蘋果股價13日收漲0.39%，報每股149.55美元，吐回盤中多達1.6%的多數漲幅。該公司市值上周五蒸發約850億美元，因法院的判決對其App Store運營方式不利。

美國銀行分析師莫漢（Wamsi Mohan）表示：「由於通膨環境，蘋果可能提高iPhone的平均銷售價格，但這可能不會對需求產生負面影響，因為有先買後付和分期付款方案。」他給予蘋果股票的投資建議為中性，目標價160美元。

Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）表示，關於App Store的判決只是「背景噪音」，投資人更關注14日的產品發表會。他預期，iPhone 13的發表將把「至關重要的超級iPhone升級周期延長到2022年」。艾夫斯給予蘋果股票的投資建議為優於大盤，目標價為185美元。

Evercore ISI分析師達里安尼（Amit Daryanani）在9月10日的報告中表示，若宣布擴增實境和虛擬實境產品，可望是個催化劑。他還指出，電信運營業者利用促銷活動來爭奪iPhone升級周期中的新用戶，可能有利於蘋果股價。達里安尼對蘋果股票的投資建議為優於大盤，目標價180美元。

彭博數據顯示，目前蘋果股票獲得36個「加碼」建議、9個「持有」、2個「賣出」，平均目標股價為166美元。

蘋果 投資 iPhone

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