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桑默斯：支持對富人和企業加稅 但要謹慎為之

編譯洪啟原／綜合外電
美國前財長桑默斯（如圖）表示，他支持政府採取行動，檢視是否全面對富人和企業加稅，以便支應政府對經濟的長期投資。路透
美國前財長桑默斯（如圖）表示，他支持政府採取行動，檢視是否全面對富人和企業加稅，以便支應政府對經濟的長期投資。路透

美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）表示，他支持政府採取行動，檢視是否全面對富人和企業加稅，以便支應政府對經濟的長期投資。民主黨參議員正採取行動，可能鎖定企業的庫藏股計畫和執行長薪酬等領域。

桑默斯接受彭博電視訪問時說，與稅收有關的許多事應立刻去做，他並強調國會現正考慮的擴大支出計畫，應受到財政紀律約束，包括提高稅收的「實質」措施。他認為，與支出分配前重後輕（front-loaded）的多年期方案相比，租稅措施不應採用前輕後重（back-loaded）的模式。

不過他也提醒，任何措施都須先經過非常謹慎的分析與計算，且不須把所有高所得者或高獲利企業都貼上會逃稅的標籤，「我認為需要找到一種正確的平衡」。

桑默斯舉出政府可以加稅的領域： 

●庫藏股計畫

桑默斯說：「我確實擔心，企業融資不用在生產性投資，反而用來買回庫藏股。」

●高階主管薪酬

桑默斯說：「企業濫用各種手段發放薪酬的案例比比皆是，導致高層主管能大舉逃稅。」

●部分個人退休帳戶（IRA）

他說：「我聽過一些羅斯退休帳戶（Roth IRA）的案例，這些可避稅甚至免稅的帳戶裡，竟存放了數十億美元，我想了解這到底是怎麼一回事，我認為，需要有人出面終結這個制度。」

●資本利得

桑默斯也說：「身價數百萬或上億美元的不動產開發商，如果想出售名下不動產，為何只須透過某種交換就能完成交易，而不用繳納資本利得稅？」

投資 退休 美國

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