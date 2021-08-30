八月即將結束 史指那指創高

美股在8月最後幾天繼續上漲，史坦普500指數30日再創歷史新高。美聯社

美股在8月最後幾天繼續上漲，史坦普500指數 30日再創歷史新高。

史指上漲19.42點或0.43%至4528.79點，創下新高。那斯達克綜合指數上漲136.39點或0.9%至1萬5265.89點，創下歷史新高。道瓊工業平均指數下跌55.96點或0.16%至3萬5399.84點。

關鍵科技股領漲。微軟和Netflix均上漲約1.3%，而蘋果則上漲3.04%。

Affirm Holdings與亞馬遜27日宣布建立合作關係，股價飆升46.67%，亞馬遜上漲2.15%。

金融股打壓大盤，Capital One下跌6.04%，富國銀行下跌2.81%。航空股下跌，歐盟建議成員國恢復因新冠疫情而禁止非必要的美國 航程。

傳言正為美國客戶開發股票 交易平台，Paypal上漲3.64%。在美國證券交易委員會(SEC)主席根斯勒(Gary Gensler)告訴巴倫周刊，針對高爭議的訂單流支付商業模式已經「擺在檯面上」後，折扣經紀商Robinhood下跌6.89%。

30日和31日是8月最後兩個交易日。本月至今史指上漲了2.6%。道指和那指分別上漲1.5%和3.1%。8月走勢強勁主因第2季的企業財報顯示銷售和獲利強勁成長。

LPL Financial首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)在給客戶的報告中表示，「我們不能完全排除風險，包括Delta變種病毒、供應鏈中斷和通膨壓力，尤其是薪資。但預計美國企業的效率和重新開放的力道將繼續推動未來獲利繼續成長，並導致股市在2021年底前繼續上揚。」

聯準會(Fed)主席鮑爾上周暗示可能在今年開始縮減債券購買規模後，股指似乎再次得到提振，但Fed並不急於升息。

根據其他Fed官員的說法，Fed可能會在9月21日至22日的會議上宣布開始縮表。鮑爾表示，要實現就業最大化目標，Fed還有「很多工作要做」。

摩根史坦利首席分析師威爾森(Mike Wilson)寫道：「隨著GDP創紀錄和獲利增加、通膨上升以及Delta變種病毒感染率達到頂峰，Fed將感受到更大壓力，以取消本質上是緊急貨幣寬鬆的政策。」他預計股指很快就會出現10%的修正，「預計Fed將在9月FOMC會議上發出正式訊號，市場可能會對此有所預期。這意味著更高的利率和更低的股票估值。」

在9月3日公布8月就業報告前，股市可能會基本保持區間波動。接受《道瓊》調查的經濟學者預計8月將新增75萬個工作崗位，失業率降至5.2%。

在Fed召開傑克遜霍爾會議後，投資人現在關注的是今年最後幾個月的股票走勢。史指在2021年上漲超過20%，但股市在紓困政策、獲利加速和重新開放議題上也已走過高點。

然而，獲利和經濟成長放緩仍可能是股市的利多條件。

美國商銀研究人員在給客戶的報告中說，「即使經濟活動出現溫和降溫，獲利狀況也絕對強勁。即使這些天價水平暫見緩和，它們還是相當高，為股票提供有利的環境。換句話說，只是從極佳變成較佳。」

石油和汽油期貨小幅上漲，投資人評估了颶風艾達襲擊墨西哥灣沿岸的損失。能源股小幅走低。