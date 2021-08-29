不是電動車 彭博說庫克將監督一項大型產品計畫再卸任

彭博記者葛曼認為，庫克肯定會做到2025年，但屆時就算董事會希望他留下，他不太可能再待下去。(美聯社)

這幾年來，外界開始揣測誰會接替蘋果 （Apple）執行長庫克 ，成為這家大型科技公司的接班人。庫克也已證實，他十年後大概不會留在蘋果公司。

彭博資訊「Power On」電子報記者葛曼（Mark Gurman）對蘋果執行長職務接下來的角色加以推測，他說蘋果內部一致認為，庫克希望繼續留任，監督蘋果推出「另一項大型的新產品類別」。葛曼認為，庫克肯定會做到2025年，但屆時就算董事會希望他留下，他不太可能再待下去。

葛曼說：「蘋果內部認為，庫克想再停留一段時間，監督蘋果推出另一項大型的新產品類別，可能是AR眼鏡而不是蘋果汽車，後者可能是更以後的事。庫克也清楚，經營蘋果這種矽谷 科技公司，通常是年輕人的遊戲，他不太可能在黃金時期之後繼續擔任執行長。」

葛曼也重申，蘋果計畫明年推出一款混合實境頭戴式裝置，同時研發AR眼鏡，預計在這十年中的某個時間點發表。葛曼預估，庫克可能在2025至2028年之間退休，他與還有一份薪酬協議在2025年到期。

彭博資訊先前報導，蘋果在報告中說，正日益聚焦在接棒計畫。這項報告解釋蘋果正日益尋求培養下一代高管，此時庫克擔任執行長已超過十年。