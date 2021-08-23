FDA批准疫苗 那指收創新高

在FDA完全批准用於新冠病毒的兩劑輝瑞BioNTech疫苗後，疫苗製造商的股價走高。美聯社

在華爾街經歷過上周的動盪後，美股23日收高，美國食品和藥物管理局(FDA)批准第一支新冠病毒疫苗 ，讓經濟重啟股領漲。

道瓊工業平均指數上漲215.63點或0.61%至3萬5335.71點。史坦普500指數上漲37.86點或0.85%至4479.53點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲227.99點或1.55%至1萬4942.65點，創新高紀錄。

由於投資 人越來越擔心聯準會(Fed)收緊寬鬆貨幣政策可能會減緩已經受到delta變種病毒挑戰的經濟復甦，主要股指上周平均下跌。

巴克萊銀行表示：「股市在最近上漲後可能會喘口氣，但強勁的第2季業績提供了基本面利多，並加強了我們對復甦仍可持續的信心。」

在FDA完全批准用於新冠病毒的兩劑輝瑞 BioNTech疫苗後，疫苗製造商的股價走高。輝瑞上漲2.5%，其合作夥伴BioNTech上漲9.58%，Moderna上漲7.55%。Trillium Therapeutics則因將被輝瑞收購而飆升，股價上漲189%。

旅遊和休閒類股對這項消息反應積極，達美航空和美國航空上漲超過 2.8%。Carnival和Norwegian Cruise Lines上漲約4%。

Independent Advisor Alliance投資長查卡雷利(Chris Zaccarelli)表示，FDA批准輝瑞疫苗對抗擊病毒的直接影響可能有限，因在美國人口達到群體免疫之前「還需要一段時間」。

然而，他說，「如果大家對與病毒共存感到更加自在，經濟很可能會繼續上行。」「經濟復甦推動企業獲利和股指創下歷史新高，預計這種情況將持續到2021年和2022年。」

查卡雷利表示，消費性非必需品和零售業最可能因此受益，而公用事業和消費性必需品可能表現不佳，因為股市因經濟重啟的希望增加而走高。

能源股領漲史指，因油價上漲並結束自2019年以來最長的連跌紀錄。Diamondback Energy、西方石油(Occidental Petroleum)和德文能源(Devon Energy)上漲約6%。

隨著經濟重啟議題再度發酵，交易員們急切地等待Fed傑克遜霍爾研討會，以觀察有關縮減每月1200億元債券購買計畫的時間表。該活動原定為親自出席，現在將連續第2年以線上開會方式在26日和27日舉行。

野村經濟學家雨宮愛知(Aichi Amemiya)在報告中表示：「有鑑於近期經濟數據和疫情的惡化，我們認為鮑爾會將重點放在因最新新冠病例激增而提升的不確定性。」「至少我們認為Fed官員最近的評論支持在12月開始縮表的觀點，即使FOMC在7月會議中優先考慮11月。」

道指上周下跌1.1%，而史指下跌近0.6%，中止連續2周的升勢。以科技股為主的那指上周下跌0.7%。

Piper Sandler技術市場策略師強生(Craig Johnson)在報告中表示：「我們懷疑投資人的信心正在受到即將到來的貨幣政策變化、經濟成長與價值型類股輪換的轉變，以及新冠狀病毒病例上升的挑戰。」

主要股指在8月可望小漲。史指本月至今上漲1.1%，而道指上漲0.5%，那指上漲0.3%。

瑞銀私人財富管理總經理馮利普西(Rod von Lipsey)表示：「就股市而言，8月是歷來非常動盪的月份，今年也不例外，投資人目前面臨多重擔憂。」「在許多投資人退市度假之際，新冠確診案例的增加和阿富汗局勢的急轉直下正在造成信心危機。」