商品分析師：三因素使「再膨脹交易」奄奄一息

分析師認為，「再膨脹交易」氣數已盡，鐵礦砂這類吸引大量投機資金流入的原物料商品可能首當其衝。路透

本周來原本沉睡的市場似乎驚醒過來，整體氛圍轉惡。分析師表示，乘景氣復甦和通膨回升浪潮而起的「再膨脹交易」（reflation trade），包括小型股、價值股、新興貨幣和大宗商品，如今氣數已盡。

美股標普500指數 19日仍勉強以小紅作收，但小型股羅素2000指數跌個踉蹌，美元指數（DXY）升抵九個月高點（20日盤中再改寫新高），美國 公債買氣仍旺，俗稱「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）本周來竄升40%，在在顯示市場氣氛已變。

財經網站MarketWatch報導，英國證券公司Liberum大宗商品策略部門主管普萊斯（Tom Price）指出，有三大因素促使「再膨脹交易告終」。

一，美國聯準會（Fed）醞釀今年開始縮減量化寬鬆（QE）購債規模，這造成實質（經通膨調整）利率、美元面臨上行風險，在全球交易的商品則面臨下行風險。

二，中國大陸的政策持續抑制國內景氣，包括信用控管、房地產稅和釋出戰略儲備，據普萊斯估計，這些措施可能壓抑經濟成長率，從第2季的8%放緩到介於6%與7%之間。

三，新冠肺炎疫情揮之不去，Delta變種病毒 持續傳播，衝擊美國、澳洲和其他經濟體。

就大宗商品而言，普萊斯數月來始終駁斥所謂「超級周期」之說。他說：「全球經濟重啟，帶動需求和回補庫存活動同步回升，與休眠中的供應鏈極不協調。」他認為，近來這波商品行情漲勢類似1984、1991、2001和2009年的漲勢相似 —通常持續6到18個月。

普萊斯建議投資人避開已吸引大量投機資金流入的大宗商品，明白說就是指銅和鐵礦砂。但他偏好各有不同基本面因素支撐的原油、黃金、冶金煤和燃料媒，以及美國的鋁和鋼。