我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玩具反斗城回來了 明年在400多家梅西百貨設專賣店

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

商品分析師：三因素使「再膨脹交易」奄奄一息

編譯湯淑君／綜合外電
分析師認為，「再膨脹交易」氣數已盡，鐵礦砂這類吸引大量投機資金流入的原物料商品可能首當其衝。路透
分析師認為，「再膨脹交易」氣數已盡，鐵礦砂這類吸引大量投機資金流入的原物料商品可能首當其衝。路透

本周來原本沉睡的市場似乎驚醒過來，整體氛圍轉惡。分析師表示，乘景氣復甦和通膨回升浪潮而起的「再膨脹交易」（reflation trade），包括小型股、價值股、新興貨幣和大宗商品，如今氣數已盡。

美股標普500指數19日仍勉強以小紅作收，但小型股羅素2000指數跌個踉蹌，美元指數（DXY）升抵九個月高點（20日盤中再改寫新高），美國公債買氣仍旺，俗稱「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）本周來竄升40%，在在顯示市場氣氛已變。

財經網站MarketWatch報導，英國證券公司Liberum大宗商品策略部門主管普萊斯（Tom Price）指出，有三大因素促使「再膨脹交易告終」。

一，美國聯準會（Fed）醞釀今年開始縮減量化寬鬆（QE）購債規模，這造成實質（經通膨調整）利率、美元面臨上行風險，在全球交易的商品則面臨下行風險。

二，中國大陸的政策持續抑制國內景氣，包括信用控管、房地產稅和釋出戰略儲備，據普萊斯估計，這些措施可能壓抑經濟成長率，從第2季的8%放緩到介於6%與7%之間。

三，新冠肺炎疫情揮之不去，Delta變種病毒持續傳播，衝擊美國、澳洲和其他經濟體。

就大宗商品而言，普萊斯數月來始終駁斥所謂「超級周期」之說。他說：「全球經濟重啟，帶動需求和回補庫存活動同步回升，與休眠中的供應鏈極不協調。」他認為，近來這波商品行情漲勢類似1984、1991、2001和2009年的漲勢相似 —通常持續6到18個月。

普萊斯建議投資人避開已吸引大量投機資金流入的大宗商品，明白說就是指銅和鐵礦砂。但他偏好各有不同基本面因素支撐的原油、黃金、冶金煤和燃料媒，以及美國的鋁和鋼。

指數 美國 變種病毒

上一則

Fed官員可能因Delta調整退場看法 美股開平走高

延伸閱讀

拜登為撤軍辯護：美信守承諾…台灣、南韓和北約有根本差異

拜登為撤軍辯護：美信守承諾…台灣、南韓和北約有根本差異
美國務院重申 對台政策不變

美國務院重申 對台政策不變
逃出喀布爾要付美國政府2000元？國務院澄清：不追討

逃出喀布爾要付美國政府2000元？國務院澄清：不追討
別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

熱門新聞

6月9日時，密德湖（Lake Mead）水位就已經明顯比平常下降很多，後來情況一直惡化。 （路透）

美最大的水庫鬧旱 供水拉警報 台積電設廠受注目

2021-08-17 20:51
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

通膨若非過渡性 問題大了

2021-08-15 02:02
「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）旗下投資公司上季拋售騰訊、百度等持股。（美聯社）

「金融巨鱷」索羅斯 拋售騰訊和百度 增買亞馬遜

2021-08-14 17:15
不斷增強的電力需求、基礎設施不足的痛苦，加上全球天然氣價格飆升，導致世界上最不受歡迎的商品燃煤價格在今年大漲106%。路透

這個世界上最不受歡迎的商品 今年以來為何飆漲逾倍

2021-08-19 19:41
對許多美國人來說，疫苗接種是個敏感且泛政治化的議題，問人是否接種疫苗可能很尷尬。圖為康乃狄克州哈特福德市居民日前在醫院接種疫苗。(Getty Images)

問同事是否打疫苗 5招免尷尬

2021-08-16 09:19
價值股和公債殖利率同步上揚，所謂「再通膨」交易大有捲土重來之勢。路透

美股連4天創新高 「再通膨」交易可能再出頭 看好經濟走強

2021-08-14 16:51

超人氣

更多 >
美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應
別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純

下唇至頸部有可疑灼傷 紐約淫窟吸毒華女死因不單純
神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍