英特爾公開合作新細節 台積電獲3大製程訂單

英特爾揭露與台積電合作的新細節，將運用台積電的5奈米、7奈米和6奈米製程，來打造英特爾的Ponte Vecchio新晶片與Alchemist繪圖晶片。(路透)

全球半導體巨擘英特爾（Intel）今天揭露與台積電 合作的新細節，將運用台積電的5奈米、7奈米和6奈米製程，來打造英特爾的Ponte Vecchio新晶片 與Alchemist繪圖晶片。

路透報導，英特爾是少數仍在設計與製造自家晶片的半導體公司，但在生產速度最快的晶片方面，已拱手把領先地位讓給台積電。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）今年稍早已規劃戰略，擬在2025年前恢復製造事業的地位。

但英特爾同時也得避免晶片市占率進一步遭超微（AMD）和輝達（NVIDIA）搶食。對此，英特爾的回應之道包括委由台積電等同業生產晶片塊（tiles），再由英特爾自家工廠用封裝技術合併晶片塊。

英特爾今天表示，旗下新的Ponte Vecchio晶片將採用以台積電5奈米和7奈米製程製造的重要晶片塊。Ponte Vecchio的第一項重大用途為英特爾替美國 能源部（Department of Energy）打造的超級電腦。

英特爾還宣布，旗下Alchemist繪圖晶片將交由台積電以6奈米製程技術來生產。