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台股死亡交叉 出現窒息量 估計再下探

記者張瀞文／台北報導

台股昨（17）日由於月線與季線正式死亡交叉，造成多頭信心潰堤，在權值股兵敗如山倒下，終場指數大跌1.17%，成交量能也出現不足3,000億元的窒息量。法人認為，台股價跌量縮，接連跌破各技術線型支撐與萬七大關，形成惡性循環，預期本周短線行情恐將下探1萬6500點。

美股前一日雖漲跌互見，但台股昨日信心潰散，盤中多頭曾一度試圖反攻，但好景曇花一現。在市場賣壓大舉出籠下，八大類股幾近全盤盡墨，僅金融股撐盤，加權指數終場大跌197點、收1萬6661點，上市櫃成交量縮水到3741億元，其中上市為2997億元，為五個月以來的低點；櫃買指數更是弱勢，下挫1.9%。

大盤成交量昨日跌破3000億元，是3月16日2988億元以來的新低點。加計櫃買市場後，上市櫃總成交量甚至還低於上周五（13日）集中市場的成交量3866億元。與8月初相比，昨日的成交動能大幅減弱32%。

資金不只撤出之前過熱的航運股，也退出其他類股。航運股成交占大盤比重，從28.6%進一步縮減到昨日的22.6%，電子股比重從之前的47.2%提高到53.5%，但昨日表現都劣於大盤，電子類股指數跌1.3%，運輸類股指數跌2.5%。在八大類股指數中，只有金融類股指數逆勢漲0.8%。

電子股及半導體股重新成為主流股，但昨日也是主跌族群之一，記憶體、IC設計和封測股全淪陷。台積電昨日跌4元，收在580元，跌幅0.6%，優於大盤；但聯發科、日月光、矽力-KY、聯電等指標股跌幅都超過大盤。

三大法人昨日合計賣超131.56億元。其中外資昨日賣超87.34億元，由買轉賣，賣超台積電、聯電、聯發科、台達電等電子權值股；自營商賣超58.15億元，為八連賣；投信則買超13.94億元，由賣轉買。

8月來，法人賣超力道增強，外資今年以來累計已賣超5154億元，接近去年全年的5400億元。台股成為外資今年在亞股第二大賣超的股市，僅次於南韓。台股今年來的漲幅縮水到13%，已失去原本亞股第一的寶座，接連敗給越南（漲幅23.4%）及印度（16.8%）。

指數 台股 台積電

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