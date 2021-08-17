我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員孔寧推文稱美國駐軍3萬在台灣 網友群起打臉

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

7月零售銷售下滑加劇復甦憂慮 美股早盤跌逾200點

編譯林奕榮／綜合外電
美國7月零售銷售下滑幅度甚於預期，拖累美股17日早盤下跌。 路透
美國7月零售銷售下滑幅度甚於預期，拖累美股17日早盤下跌。 路透

美股三大指數17日早盤全面下跌，因美國7月零售銷售下滑幅度甚於預期，顯示經濟復甦略為放緩，投資人也擔心，當局可能須採取更多封鎖措施，以遏制新冠疫情擴散。

道瓊工業指數17日早盤下跌逾280點或0.8%，標普500指數下跌0.7%，那斯達克指數跌1%。費城半導體指數下跌1.4%，台積電ADR跌1.8%。

標普500指數中止五連漲，因零售類股和科技股下滑；美元走高。居家修繕產品連鎖業者家得寶（Home Depot ）股價挫跌逾4%，因上季財報不如預期。由於北京當局加強打壓一些大型企業的力道，也引發在美上市陸業股票的另一波賣壓。

美國7月零售銷售較6月下滑1.1%，跌幅大於市場預期的0.3%，主因為Delta新冠變種病毒的疑慮傷害經濟活動，以及政府刺激措施已經到期。

消費支出占美國經濟產值近70%，零售銷售也成為整體經濟狀況的重要指標。7月零售銷售數據不佳，顯示新冠疫情再起及通膨升高令消費者看緊荷包，使零售及經濟成長展望看壞。

投資人正在等待下周登場的傑克森洞年會，觀察聯準會（Fed）的政策走向。 外匯經紀商安達（OANDA）資深市場分析師厄蘭（Craig Erlam）表示：「在傑克森洞年會前，市場基本上處於觀望期，本周雖然還有幾項數據將公布，重要性不一，但影響金融市場的還是Fed，除非Delta疫情急遽惡化。」

指數 美國 疫情

上一則

美國證管會主席：暫停中概股透過VIE架構上市

延伸閱讀

研究：英國GSK第二代新冠疫苗免疫反應強勁

研究：英國GSK第二代新冠疫苗免疫反應強勁
Delta反撲 華人旅行業自創商機

Delta反撲 華人旅行業自創商機
美法等16地赴港檢疫21天 港機場貴賓室女員工初確變種

美法等16地赴港檢疫21天 港機場貴賓室女員工初確變種
未接種疫苗員工 最高可能被扣50元健保費

未接種疫苗員工 最高可能被扣50元健保費

熱門新聞

香港富豪、長和系創辦人李嘉誠。(新浪網)

港股底部近了？李嘉誠加速買回庫藏股

2021-08-10 14:08
莫德納和BioNTech股價續挫，總市值蒸發近600億美元，因投資人對這兩者過高的股價敬而遠之。(路透)

莫德納、BNT股價連2日狂瀉 總市值蒸發600億元

2021-08-11 22:58
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

通膨若非過渡性 問題大了

2021-08-15 02:02
「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）旗下投資公司上季拋售騰訊、百度等持股。（美聯社）

「金融巨鱷」索羅斯 拋售騰訊和百度 增買亞馬遜

2021-08-14 17:15
長榮航空自19日起，將調漲台灣至美國航線運價，幅度約20%至25%。取材自長榮官網

北美運價再起 長榮、華航調漲2至3成

2021-08-12 09:01
英特爾傳將率先採用台積電最先進製程，成為全球第一個採用3奈米製程客戶，宣告英特爾肯定台積電在3奈米製程技術優先三星，並拉大領先地位。本報資料照片

台積3奈米 英特爾搶頭香

2021-08-09 17:39

超人氣

更多 >
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了

白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛
拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑
妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由