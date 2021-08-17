7月零售銷售下滑加劇復甦憂慮 美股早盤跌逾200點

美國7月零售銷售下滑幅度甚於預期，拖累美股17日早盤下跌。 路透

美股三大指數 17日早盤全面下跌，因美國 7月零售銷售下滑幅度甚於預期，顯示經濟復甦略為放緩，投資人也擔心，當局可能須採取更多封鎖措施，以遏制新冠疫情 擴散。

道瓊工業指數17日早盤下跌逾280點或0.8%，標普500指數下跌0.7%，那斯達克指數跌1%。費城半導體指數下跌1.4%，台積電ADR跌1.8%。

標普500指數中止五連漲，因零售類股和科技股下滑；美元走高。居家修繕產品連鎖業者家得寶（Home Depot ）股價挫跌逾4%，因上季財報不如預期。由於北京當局加強打壓一些大型企業的力道，也引發在美上市陸業股票的另一波賣壓。

美國7月零售銷售較6月下滑1.1%，跌幅大於市場預期的0.3%，主因為Delta新冠變種病毒的疑慮傷害經濟活動，以及政府刺激措施已經到期。

消費支出占美國經濟產值近70%，零售銷售也成為整體經濟狀況的重要指標。7月零售銷售數據不佳，顯示新冠疫情再起及通膨升高令消費者看緊荷包，使零售及經濟成長展望看壞。

投資人正在等待下周登場的傑克森洞年會，觀察聯準會（Fed）的政策走向。 外匯經紀商安達（OANDA）資深市場分析師厄蘭（Craig Erlam）表示：「在傑克森洞年會前，市場基本上處於觀望期，本周雖然還有幾項數據將公布，重要性不一，但影響金融市場的還是Fed，除非Delta疫情急遽惡化。」