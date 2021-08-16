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疫情反彈水災衝擊 中國經濟再緩

記者林汪靜／綜合報導
受疫情和水災影響，7月中國經濟全面放緩，下半年經濟復甦壓力加大。圖為上海陸家嘴金融區前，工人維修船隻桅杆。（歐新社）
受疫情和水災影響，7月中國經濟全面放緩，下半年經濟復甦壓力加大。圖為上海陸家嘴金融區前，工人維修船隻桅杆。（歐新社）

疫情反覆和水災影響，中國7月主要經濟指標延續回落趨勢，且不如市場預期，內需放緩明顯。中國財經專家認為，下半年中國經濟成長將承受較大壓力，貨幣政策或財政政策有望繼續寛鬆，以及加大力度提振內需。

中國國家統計局16日公布的數據顯示，中國工業、消費、投資等經濟指標出現回落。7月規模以上工業增加值年增6.4%，是去年8月以來最低，比6月回落1.9個百分點，明顯弱於市場預期的7.8%。7月社會消費品零售總額人民幣3兆4925億元，年增8.5%，比6月回落3.6個百分點，也弱於市場預期的11.4%。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉表示，7月在面臨高溫、暴雨以及局部疫情散發狀況，中國經濟主要指標當月同比增速有所回落，但總體來看，主要宏觀指標累計增速保持在合理水平。

付凌暉稱，7月中國經濟延續穩定恢復態勢，但當前全球疫情持續，外部環境更趨複雜嚴峻，中國疫情反彈和自然災害對經濟產生影響，恢復仍然不穩固不均衡。他預估，今年全年主要經濟增速會呈現「前高後低」的狀況。

財新網引述野村證券中國首席經濟學家陸挺指出，7月中國經濟減速是由一系列因素導致的，包括洪災、疫情反彈、出口疲軟以及房地產調控等，考慮到7月消費數據尚未反映此輪疫情的影響，他預計，8月中國經濟指標將繼續惡化。陸挺認為，7月經濟數據走弱，使得新推出貨幣寬鬆措施的可能性加大。

中新社引述民生銀行首席研究員溫彬指出，今年中國實現6%以上的增長目標不成問題。但明年經濟增長壓力將隨基數走高上升，因此宏觀政策要做好跨周期調節和政策銜接。他建議，繼續加大力度提振內需，挖掘消費增長點，加快推進重大工程項目建設。同時，要平衡好穩增長與防風險的關係，保持流動性合理充裕，並做好應對美聯儲貨幣政策提前轉向的準備。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，隨著極端天氣消退，對中國經濟影響將減小，但疫情存在不確定性，內外需求都可能受到衝擊，下半年宏觀政策仍將維持一定力度，預計貨幣政策仍會維持穩健偏鬆調節。

中國 疫情 貨幣

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