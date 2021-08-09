台積3奈米 英特爾搶頭香

英特爾傳將率先採用台積電最先進製程，成為全球第一個採用3奈米製程客戶，宣告英特爾肯定台積電在3奈米製程技術優先三星，並拉大領先地位。本報資料照片

英特爾與台積電 的先進製程合作，終於拍板定案。台積電供應鏈 透露，英特爾將領先蘋果 ，率先採用台積電最先進的3奈米製程，並於明年2月在台積電18b廠開始投片，成為全球第一個採用3奈米製程客戶，並預計明年7月放量生產，比原預定時程還早1年。這也宣告英特爾肯定台積電在3奈米製程技術優先三星，並拉大領先地位。

目前台積電正緊鑼密鼓進行3奈米廠裝機作業，以迎接英特爾這位重量級的客戶；等於以實際行動，粉碎稍早傳出台積電3奈米進度放緩的不實傳言。

台積電供應鏈透露，這次英特爾下給台積電的產品，包括1顆繪圖處理器及3個伺服器處理器，均是英特爾核心產品，首批數量約4千片，應是近期在台積電竹科12廠完成產品設計定案的產品，開始移至南科18b準備量產；這4顆產品都要趕在明年5月正式產出交貨，明年7月放量生產，預料很快會拉升至上萬片，比原預定時程還早1年。

值得注意的是，台積電3奈米旗艦廠18b，也正是緊鄰日前發生氧氣槽發生汙染的18a廠旁，18a的P1到P4共4個廠，是台積電5奈米生產重鎮，目前正趕工生產蘋果新一代A15處理器，所幸氧氣汙染事件未造成太大損害，但廠務已受到極大震撼教育。18b廠區則規畫有P5至P8，也是4個廠，則是3奈米製程核心廠區，可說是全球最昂貴的半導體設備全集中在此。

台積電明年6月開始以3奈米大量幫蘋果代工生產新一代手機應用處理器，台積電供應鏈推斷，明年下半年台積電3奈米拉升的數量會相當快。換句算說，台積電將把5奈米量產的經驗，快速複製至3奈米，成為下波推升台積電營收成長的核心製程。

對於英特爾成為台積電3奈米第一個客戶，台積電表示不對客戶接單做任何評論。不過，台積電董事長劉德音日前面對股東提問如何看待英特爾跨足晶圓代工時，他強調「英特爾是台積電的客戶，而且他相信英特爾也會採用台積電創新的技術」，言中對英特爾採用台積電最先進的3奈米製程，似乎早有定見。

台積電3奈米獲捷報，也讓本土供應鏈包括提供極紫外光（EUV）光罩盒的家登、特殊合金靶材的光洋科、晶圓檢測的精測、關鍵材料分析的汎銓及閎康，相關後段封測設備的弘塑、辛耘、矽晶圓的環球晶，以及特殊化學品的台特化、關東鑫林、勝一及長春石化等台系供應商最感振奮，因為台積電將帶來比5奈米還更強勁的訂單動能。