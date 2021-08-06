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彭博：7月就業強勁 鮑爾無法再拖延「退場」時機

編譯任中原 / 即時報導
全美就業人數正加速回升，外界預料鮑爾將在8月底的傑克森洞Fed年會中明白表示美國經濟已達到「重大的進一步進展」，且Fed準備輕放寬鬆政策的油門。Getty Images
全美就業人數正加速回升，外界預料鮑爾將在8月底的傑克森洞Fed年會中明白表示美國經濟已達到「重大的進一步進展」，且Fed準備輕放寬鬆政策的油門。Getty Images

聯準會（Fed）與主席鮑爾過去兩個月來由於對美國通膨升高似乎並不在意，因而遭到猛烈的砲火轟擊。

通膨指標升升不息，但鮑爾一再強調，Fed更關切600萬勞工仍因疫情尚未重返職場。但周五（6日）公布的7月就業報告顯示，鮑爾可能已無法再以就業不足為藉口。彭博資訊專欄作家Robert Burgess預料，Fed的「鴿派」立場將有所鬆動，並可能最快在六個月內就啟動「退場」機制。

觀察7月就業報告，幾乎每項數據都超出預期。非農就業人數激增943,000人，是2020年8月來最大單月增加數，且遠高於經濟學者預估。不僅如此，6月的新增就業人數也從原先公布的850,000人，上修到938,000人，失業率更從5.9%急降到5.4%。平均時薪比去年同期上升4%，比疫情之前的五年平均增幅2.7%高出許多。

儘管仍有570萬勞工尚未重返職場，但總就業人數1.468億人已經達到2017年底時的水準，而當時Fed正在升息。而且就業數字尚未考慮到一些決定提前退休的勞工。

更重要的數字，則來自於家庭調查，其中包括自我僱用者及兼職勞工，而這些人並未納入就業人數中。這類就業者已經增加104萬人，是去年10月以來最多。

鮑爾幾個月前也說過，隨著聯邦政府的失業補貼計畫將於9月結束，將會有數百萬人重新積極找工作；而且從最近申領失業給付的人數減少，顯示此一趨勢已經開始。預料8月應該還是個就業大月，而9月學校復課後將會有更多勞工返崗。

Fed內部的「鴿派」委員可能會說，7月就業激增是因為教育相關工作者季節性增加220,700人所致，因為學校利用暑假期間為學生補進度。

但儘管如此，重點在於就業人數的確正加速回升；正因為這項數字，也使得8月底在懷俄明州傑克森洞(Jackson Hole)召開的Fed年會變得更為重要。這項會議經常是Fed宣布重大政策改變的場合，而鮑爾已經證實他將在年會上發表演說。

外界預料屆時鮑爾將明白表示美國經濟已達到「重大的進一步進展」，且Fed準備輕放寬鬆政策的油門。Fed下次決策會議是在9月21-22日召開，Fed可能宣布購買資產計畫將從何時開始「退場」，以及如何「退場」。貨幣政策正常化此其時矣。

就業 鮑爾 勞工

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