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花旗策略師：9月標普500指數恐回檔 年底下探4,000點

編譯湯淑君／綜合外電
花旗美股策略師Tobias Levkovich推測，美股標普500指數可能在9月回檔，年底前下探4,000點。路透
花旗美股策略師Tobias Levkovich推測，美股標普500指數可能在9月回檔，年底前下探4,000點。路透

美國企業第2季財報亮眼，標普500指數成分股有85%盈餘表現超越分析師預期。問題是，上季盈餘已是過去式了，現在市場眺望的2022年展望有多美。

財經網站MarketWatch報導，花旗集團首席美股策略師Tobias Levkovich說，此刻可察覺市場上瀰漫著一股「每回跌1%就是買進機會」的氣氛，但他對此看法存疑。

他說：「基金經理人坦承，獲利成長速度勢必下滑，卻又更擔心還有更多上漲空間和績效相形遜色的問題，此刻反而比較不擔心二位數的跌幅，然而他們又偏好調高投資組合中優質股的比重。」

Tobias Levkovich維持年底前標普500指數下探4,000點的預測，意味他認為美股大盤可能回跌10%左右。

至於美股走勢何時會開始變得搖搖欲墜，即使不至於崩潰？Tobias Levkovich心中也有特定的月份。他說：「沒什麼立即的導火線，但我們擔心加稅、成本壓力侵蝕獲利能力、聯準會（Fed）縮減購債，以及更持久的通膨，這一切可能在9月合流（就季節性而言，9月通常對標普500指數而言也是考驗最大的月份）。」

這些顧慮過去幾天都浮上檯面了：美國國會爭辯如何為基礎建設支出籌措財源；高樂氏（Clorox）加入其他必需消費品公司的行列，也對通膨打擊需求和自家成本示警；Fed理事沃勒則警告，縮減購債最快在10月就可能啟動。」

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