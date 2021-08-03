西歐、河南洪災擾亂供應鏈 年底購物季雪上加霜

西歐和中國河南省既是關鍵的交通樞紐，也是數個大型企業的所在地，而這兩個地方正盡力處理毀滅性洪水造成的衝擊。(美聯社)

近來歐洲和中國的洪災，使全球供應鏈 受阻的情況更加惡化，進而衝擊年底購物旺季，屆時可能會出現商品缺貨和運輸延誤的情況。

供應鏈產業業者表示，在西歐和中國河南 省發生的洪災，導致這兩個地區用來運送貨物和原物料的鐵路受損，且洪水 湧入工業區，也造成當地大量設施、機械和倉庫損壞。

供應鏈軟體業者E2open執行副總裁喬希（Pawan Joshi）說，「黑色星期五」和年底購物季將首當其衝；隨著返校購物季開鑼，消費性電子產品、宿舍家具、服飾和家電將持續供應短缺，而這種情況也會逐漸影響年終購物旺季。

喬希表示，原物料的交貨時間延長，將引發連鎖效應，使供應鏈大亂數周，甚至數月。因此，即使年底購物旺季會有一些優惠，這些優惠也會因此變少，折扣變小，部分商品甚至可能漲價。

喬希也說，洪水也可能對陷入「晶片荒」的汽車產業帶來進一步的衝擊。

供應鏈危機管理公司Everstream指出，洪水可能重創德國、荷蘭、盧森堡和比利時的生產設備。Everstream智慧解決方案部門副總裁卡邁爾（Shehrina Kamal）說，許多提供汽車、科技、航太產業的專業零件的供應商，都坐落在這些地區。

澳洲聯邦銀行大宗商品分析師達爾（Vivek Dhar）另指出，受洪水衝擊的河南省，是主要的銅礦生產中心，而中國中部基礎建設的重建，也會帶動銅的需求。他說，銅價上周就因為供應疑慮而大漲，畢竟河南近年來在煉銅方面出現強勁成長。