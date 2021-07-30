雖科技股扯後腿 史指本月升逾2%

受亞馬遜下跌拖累，美股下跌，但史坦普500指數連續第6個月上漲。美聯社

受亞馬遜下跌拖累，美股下跌，但史坦普500指數 連續第6個月上漲。

受消費性非必需品和能源類股拖累，史指下跌23.89點或0.54%至4395.26點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌105.59點或0.71%至1萬4672.68點。道瓊 工業平均指數下跌149.06點或0.42%至3萬4935.47點。

亞馬遜財報顯示營收 3年來首次下滑，並提出弱勢財測後下跌7.56%。Pinterest跌得更深，達18%，該公司每月訂戶在截至6月30日的當季明顯流失。

本月主要股指走勢穩健，但波動性出現回升，因為人們擔心delta變種病毒影響經濟復甦。那指和道指在7月分別上漲1.2%和1.3%，而同期史指上漲2.3%。公用事業、醫療保健、房地產和科技股本月引領史指走高，而能源和金融股則落後。

BMO首席投資策略師貝爾斯基(Brian Belski)在報告中表示：「最近幾周股市出現相當多的波動。」「對delta變種病毒及其可能影響對重新開放動能的擔憂加劇，似乎對股價走勢發揮關鍵作用，而與經濟成長、收益和政策支持相關的主題也仍然是風險評估的要項。」

投資者也應對關鍵通膨指標，該指標顯示物價壓力優於預期。6月核心個人消費支出(PCE)物價指數同比上漲3.5%。它代表通膨急劇加速，但略低於《道瓊》預期的3.6%漲幅。

經濟數據弱於預期，進一步緩解了對聯準會(Fed)縮減資產購買的擔憂。

美國第2季國內生產總值(GDP)按年率計算成長6.5%，遠低於《道瓊》預期的8.4%。與此同時，最新的每周申領失業救濟金人數也高於預期。

寶鹼上漲1.97%，這家消費巨頭上季獲利和營收超過分析師預期。然而該公司警告，商品成本上升可能會影響其來年獲利。

網路經紀公司Robinhood在IPO首日收盤下跌8%後，30日在波動交易中反彈0.95%。