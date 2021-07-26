中國出手改善外送員勞動條件 美團股價大跌

中國國家市場監管總局加強控管，外送平台美團今天在港股大跌。(路透)

中國 國家市場監管總局等7部門日前發文，要求確保外賣送餐員權益，包括所得不能低於當地最低工資、為外送員參加社保等，導致外送平台美團今天在港股大跌13.7%作收。

中國國家市場監管總局官網26日公布，監管總局和國家網信辦、國家發改委、公安部、人力資源社會保障部、商務部和中華全國總工會等7個部門近日聯合印發「關於落實網絡餐飲平台責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見」，對保障送餐員收入、社保和參加工會等方面提出要求。

文件要求，外賣平台要建立和工作任務、勞動強度相匹配的收入分配機制，確保送餐員的正常勞動所得「不低於當地最低工資標準」。不能採取「最嚴演算法」作為考核要求，透過「算法取中」方式，合理確定訂單數量、準時率、在線率等考核要求，適當放寬配送的時限。

在勞動安全方面，文件要求合理確定訂單飽和度，降低勞動強度。

社保方面，則督促外賣平台和第三方合作單位，為建立勞動關係的外賣送餐員參加社保；支持其他送餐員參加社保；並按國家規定，參加平台靈活就業 人員職業傷害保障試辦。

文件還指出，要鼓勵探索提供多樣化商業保險 方案，提高保障。並要推動建立適應新就業形態的工會組織，吸納外賣送餐員入會，參與涉及勞動者權益等事項的協商協調。

先前，中國大型外送平台「美團」和「餓了嗎」送餐員多半未參加社保，在幾起工傷意外發生後，這兩家平台受到輿論批評。

美團首席執行官王興5月曾表示，美團將與政府合作為送餐員購買工傷保險。但路透社報導，投資人擔心此舉會加重外送平台的成本。

受中國工信部今早宣布對網路業展開6個月的專項整治行動影響，美團在港股開盤後便呈跌勢，下午3時許市場監管局公布這部文件後，跌勢快速擴大，終場重挫13.76%。