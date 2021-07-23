企業財報亮麗 美股道瓊早盤漲150點 英特爾跌逾5%

美股三大指數23日早盤同步走高。路透

在大型科技股和企業亮麗財報的帶動下，美股紐約三大指數 23日早盤同步走高，但半導體類股走弱，周四盤後公布財報的英特爾跌逾5%，台積電ADR也走低。

道瓊工業指數上漲150點，或0.4%，標普500和那斯達克綜合指數也都漲約0.5%。費城半導體指數跌0.4%，台積電ADR跌0.7%。

推特上漲1.3%。推特上季財報優於分析師預期，且營收成長表現不錯，因為該公司投放廣告的方式有所改善，有助各大品牌觸及潛在消費者。

另一家社群平台公司Snap飆漲24%，因第2季用戶數和營收雙雙優於市場預期，並創下2017年底以來的佳績。

這兩家社群媒體 公司相繼開出的財報表現強勁，讓市場預期將在下周公布財報的臉書也會有不錯的表現，激勵臉書股價23日早盤漲2.9%。其他科技巨頭如亞馬遜、蘋果、微軟、Google母公司字母也普遍走高。

根據FactSet的統計，截至周四為止，標普500成分股中已有約110家企業公布上季財報，其中85%的獲利優於市場預期。

研調機構CFRA首席投資策略師Sam Stovall說：「預計價值股的公司盈餘會比成長股好得多，但當前利率一直都很低，所以投資人將持續看好成長股，因為短期的勢頭對成長股有利。」

美國10年期公債殖利率 23日盤中升至1.285%。