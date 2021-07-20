疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

美國景氣循環認定委員會19日宣布，新冠疫情引發的經濟衰退僅僅持續兩個月，創美國有史以來最短。(路透

美國 景氣循環認定委員會（U.S. Business Cycle Dating Committee）周一宣布，新冠疫情 引發的經濟衰退僅僅持續兩個月，在2020年3月經濟活動急劇下降後一個月，2020年4月就已達到「谷底」，創美國有史以來最短衰退。

由總體經濟學家組成的這個委員會，負責認定美國景氣循環開始和結束的日期。他們表示，雖然當時美國經濟產能未恢復正常，但就業 和生產指標「顯然指向2020年4月是觸底的月份」，5月開始反彈。

經濟恢復增長的速度很快，是「前所未有的下降幅度」讓該委員會考慮將這段時期認定為衰退。美國在去年3月和4月，約有2,200萬人失業，引發可能出現新的大蕭條的擔憂，並促使國會和白宮批准大規模救助計畫的第一套方案。

經濟衰退結束日期的認定具有歷史意義，也關係到對景氣循環的研究，以及美國史上規模最大因應政策的作用。

這份公告使疫情造成的經濟衰退成為美國有史來最短的一次，歷時僅兩個月，是1980年初6個月低迷期的三分之一、2001年科技泡沫破裂後衰退期的四分之一。

光是這件事可能就足以支持以「現金優先」途徑（財政政策制定者已採用）來對抗疫情經濟衝擊的論戰。

美國景氣循環認定委員會透過美國全國經濟研究所（NBER）發布的聲明表示，就業在4月達到明顯的低谷，之後幾個月出現強勁反彈，然後進入更緩慢的成長期，收入也在增加。

不過，隨著Delta變種病毒的出現，美國疫情復熾，這場戰鬥還沒有結束。