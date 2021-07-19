憂病毒傷經濟 道指挫726點

美股19日大跌，因擔心新冠病毒病例反彈將減緩全球經濟成長。盤中賣壓一路上升，道瓊工業平均指數創下去年10月以來最大單日跌幅。美聯社

美股19日大跌，因擔心新冠病毒病例反彈將減緩全球經濟成長。盤中賣壓一路上升，道瓊工業平均指數 創下去年10月以來最大單日跌幅。

道指下跌726.34點或2.09%至3萬3961.51點，30支成分股全面下跌。史坦普500指數下跌68.67點或1.59%至4258.52點，能源、金融和工業類股表現最差。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌152.25點或1.06%至1萬4274.98點，連續第5個交易日下跌，也是去年10月以來最長的連跌走勢。小型股羅素2000指數下跌1.5%，盤中短暫跌入修正區域後反彈。

10年期美國 國債殖利率跌至1.177%的5個月新低，加劇了對經濟放緩的擔憂。原油下跌8%。

安聯首席經濟顧問、Pimco前聯席CEO埃里安(Mohamed El-Erian)表示：「市場上有兩個共同的擔憂：對技術面走勢和對成長的擔憂。」「這是在各種資產類別都展現出來的現象。」

隨著delta變種病毒 在未接種疫苗人群中蔓延，新冠病毒病例在美國明顯反彈。根據疾病預防控制中心(CDC)的數據，截至16日的過去7天，美國平均每天新增近3萬例新病例，高於一個月前每天約1萬1000例的7天平均水平。而delta變種病毒病例也已在世界各地爆發。

芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)在大盤拋售中飆升6點至24.8點，創下5月以來最高水平。VIX向來被稱為恐慌指數，追蹤史指期指價格以驗證華爾街的恐懼程度。

由於投資人重新評估出門旅遊是否會達到高度預期，航空公司全面遭受打擊，聯合航空、達美航空和美國航空都下跌約5%。

與全球經濟成長相關的主要股票也下跌。波音下跌近5%，通用汽車和開拓重工分別下跌2.31%和1.82%。

摩根史坦利首席美國股票策略師威爾森在報告中表示：「隨著獲利和經濟成長出現明顯放緩，股市似乎準備採取更具防禦性的角色。」「我們認為交易廣度幾個月來一直在惡化，這只是對中期過渡的再次確認。它通常最終會實質性修正10-20%的指數水平。」

威爾森建議客戶買進Mondelez International等主要食品業者以抗跌。

由於擔心成長放緩以及OPEC+同意開始逐步取消減產，油價下跌。能源股表現最差，康菲石油(ConocoPhillips)下跌3.24%。埃克森美孚(Exxon Mobil)下跌3.44%。WTI原油下跌7.8%至每桶66.26元。能源特選類股SPDR下跌4%，在11個類股中表現最差。

金融特選類股SPDR表現第二差，下跌3%，原因是獲利率下降抑制了銀行的獲利預期。摩根大通下跌3.25%，美國商銀下跌2.61%。

交易廣度極差，紐約證交所(NYSE)上漲家數以近7比1擊敗下跌家數。大型科技股也無法倖免於難，蘋果和Alphabet分別下跌2.69%和1.88%。

雖然股指重挫，但整體跌幅仍然溫和。史指仍僅比上周創下的紀錄高點低3.5%，投資人希望優於預期的財報數據將使股指觸底。

億萬富翁投資者阿克曼(Bill Ackman)表示，delta變種病毒的傳播不會對經濟重啟構成重大威脅，因為它可以加快群體免疫的步伐，「我希望它的作用是激勵尚未接種疫苗的人接種疫苗。我認為這不會大幅改變行為。」「在我看來，仍會出現大規模的經濟繁榮。我們將在秋季迎來極其強勁的經濟。」

忙碌的財報周即將展開，道指有9支成分股，史指有76家。聯航和美航以及社交媒體公司Snap和推特將公布財報。CSX、嬌生、可口可樂、Honeywell、IBM、英特爾和Netflix也在名單之列。