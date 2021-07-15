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企業財報優於預期 美股早盤仍走低

編譯林奕榮／綜合外電
第2季企業財報優於預期，但美股15日早盤下跌。 路透
第2季企業財報優於預期，但美股15日早盤下跌。 路透

儘管第2季企業財報優於預期，美股三大指數15日早盤在平盤以下狹幅波動；商嘉信理財首席投資策略師松德斯指出：「投資人本已預料財報將優於預期，因此股市（在財報公布後）的表現和去年差不多。」

道瓊工業指數微跌15點或0.04%，標普500指數小跌0.17%，那斯達克指數下挫0.2%，費城半導體指數跌1.17%，台積電ADR下跌5%。

三大股指雖然小幅下滑，但非常接近歷史高點，標普500指數今年來已上漲16%，因為投資人預期企業獲利將大幅回升。

摩根士丹利15日盤前公布財報，表現優於市場預期，但股價仍在開盤後下跌；今年來，摩根士丹利股價已上漲35%；分析師認為，目前的股價表現可能是反映投資人對投資報酬率的展望，而非實際的財報結果。

美國上周首度申領失業補助金人數降至36萬人，符合經濟學家預期，且連續第三周低於40萬人的重要關卡；上周初領失業救濟金人數已降至去年3月以來的最低水準，逐步朝疫情前的水準邁進。

投資人也正在等待聯準會（Fed）主席鮑爾赴參院聽證會的證詞，鮑爾14日席眾院金融服務委員會聽證會時表示，美國的貨幣政策將為經濟提供「強而有力的支持」，直到「經濟復甦完成」，他並把近來通膨急升稱為短暫的現象，緩解市場對通膨急升的疑慮。

投資 指數 股價

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