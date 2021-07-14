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大仁說財經 | 運輸成本飆漲新例證：25元的玩具賣2.8萬

文／張大仁
Premium Joy這款25元的地板泡棉拼圖最後一份庫存要賣2.8萬元。（Premium Joy官網）
Premium Joy這款25元的地板泡棉拼圖最後一份庫存要賣2.8萬元。（Premium Joy官網）

在後疫情的消費市場，似乎所有東西都變得越來越貴。以下是一個很特別的例子：一個過去賣25元的玩具，現在標價2萬8000元。

位在加州Walnut的Premium Joy以生產各種泡棉玩具著稱，產品包括遊戲地毯、拼圖遊戲和適合幼兒園和小學兒童的積木。產品主要在其官網和亞馬遜網站銷售。

它最受歡迎的玩具之一是以海洋為主題的地板泡棉拼圖。該公司創始人兼老闆阿爾納西爾(Hassan Alnassir)說：「在新冠疫情之前，我們每年平均賣出多達5000到6000個拼圖。」

但他表示，該公司已停止生產這款拼圖，因為從台灣製造和進口泡棉產品成本太過昂貴。

這意味著海洋拼圖的需求現在遠遠超過供應。目前阿爾納西爾庫存只剩下一個，他開始思考它到底能賣到多高的價格。在谷歌進行搜索後，他發現這款拼圖遊戲的轉售價格為2萬7000元；因此他決定為這個碩果僅存的庫存品定價2萬8000元，是原價的1000多倍。

他說，這是因為該公司不會再繼續生產這款拼圖。

阿爾納西爾說：「雖然它很受歡迎，但促使我們決定停止生產這款拼圖的主要問題在於：由於新冠疫情，海運成本大幅增加。」他補充說，這項產品的的運費幾乎2020年初的「4倍」。

他說，「去年2月，一個20英尺標準貨櫃的成本是1900元。今年6月時已經超過7000元。」

隨著企業努力振興既有業務，但疫情後的產業復甦受到供應鏈相關等各種挑戰的阻礙，即使消費需求大幅反彈，部分原因是政府紓困措施使然。

在去年全球經濟衰退之後，企業不僅難以經由手頭上足夠庫存來滿足日益增加的需求，而且貨櫃短缺和港口瓶頸讓情況變得更糟，而且全球性運輸成本正在一路飆升。

這導致從微晶片和雞肉到氯和奶酪等所有東西都短缺，隨著運輸成本繼續飆升，售價全面上揚。美國的通膨率在6月飆升至13年高點。

阿爾納西爾說，過去他曾考慮讓該公司產品在美國製造，但找不到擁有他所需專業設備的製造商。

現在他打算再次研究在美國生產的可能性，但有個不同條件。

他說，「我們正在考慮在美國製造，這可能會更便宜。」「但我們將改用紙板製作產品，而不是使用泡棉。」

玩具業分析師兼產業評論網站Toys, Tots, Pets & More的CEO西爾弗(Jim Silver)表示，不斷上漲的運輸成本和貨櫃短缺對玩具製造商來說是個真正的挑戰，對小型公司的打擊尤其嚴重。

他說，「它們肯定會受到更大的影響，因為它們的選擇更有限。」「像是美泰(Mattel)和孩之寶(Hasbro)這樣的大企業在不同國家有許多工廠可採購所需產品。此外，如果你是一家航運貨櫃公司，你更可能將業務集中在像是美泰和孩之寶這樣的大客戶身上。」

阿爾納西爾表示，該公司尚未收到2萬8000元拼圖的報價。如果他真的找到買家，他將利用這筆錢協助在美國開始生產，「不過這可能需要一些時間。」

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