波音787夢幻機發現新缺陷 一年內2度暫停交機

美國聯邦航空總署12日說，在波音尚未交付給客戶的787夢幻客機上，發現新的製造缺陷。波音承諾修復但將進一步延遲交機時程。(取材自波音官網)

美國 聯邦航空總署（FAA）周一說，在波音（Boeing）尚未交付給客戶的787夢幻客機上，新發現另一個製造缺陷。這款暢銷廣體飛機的交機時程將進一步延遲，波音可能面臨更沉重財務壓力。

華爾街 日報報導，根據知情人士，新發現的缺陷至少需要三周時間才能解決。這意味在傳統夏季旅遊旺季的大部分時間，波音客戶無法獲得新機。

波音5月底暫停交付這款飛機給下訂的航空公司，這是過去一年間第二次暫停交機，而FAA正在審查波音評估此款飛機是否存在先前披露生產缺陷的方法。波音去年揭露787夢幻客機有些部分（包括機身）間隙過大，導致交機延遲5個月。

根據財經網站CNBC，FAA說，在波音已生產但尚未交付的某些787夢幻客機，「靠近機頭」的地方發現新問題，「這個問題雖然不會直接對飛安構成威脅，但波音承諾在恢復交付之前加以修復」。

波音不予置評，目前還不清楚延遲交付會拖多久。該公司大約有100架夢幻客機尚未交機。

一架飛機的大部分款項都等交機時才支付，進一步的延誤有可能意味波音面臨更沉重的財務壓力，在兩起致命墜機事故導致波音最暢銷的737 Max機型停飛，以及新冠疫情 重創航空客運後，波音正試圖重新站穩腳步。

FAA說，「將基於數據，決定已服役的787夢幻客機是否也應進行類似修改」。