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道瓊期指大跌500點 復甦前景生變 通貨再膨脹交易降溫

編譯廖玉玲／綜合外電
全球股市8日同步走低，變種新冠病毒可能阻礙經濟復甦的疑慮加深。 (路透)
全球股市8日同步走低，變種新冠病毒可能阻礙經濟復甦的疑慮加深。 (路透)

全球股市8日同步走低，美股道瓊期指目前跌逾500點，亞洲和歐洲股市也普遍挫跌，因變種新冠病毒可能阻礙經濟復甦的疑慮加深。

Delta變種病毒快速傳播對經濟成長的衝擊，以及央行政策將正常化，增加復甦前景的變數，讓投資人惴惴不安，亞洲主要股市8日除了台灣和紐澳收紅外，其餘皆下挫，MSCI日本除外的亞太指數，傍晚時跌1.7%左右。歐洲主要股市也全面走弱，今年以來的最大贏家如礦業、銀行和汽車製造等類股領跌。

彭博資訊報導，北京當局暗示，可能很快就會為經濟提供更多支持，經濟政策突然大轉彎，代表全球最快走出疫情衝擊的這個國家，狀況可能比表面看起來更弱，也向世界其他地區發出警告，復甦這條路可能相當曲折。

道瓊期指目前跌510點或1.5%，標普和那斯達克期指也跌逾1%，英德法歐洲三大指數都跌約2%。

歐美股市這段時間以來不斷創新高，但金融市場不安的情緒也日漸上揚。之前打擊債券價格、重振價值股的所謂「通貨再膨脹交易」，近來迅速降溫。美國10年期公債殖利率過去兩周下跌約25個基點，代表市場對成長前景的看法可能在惡化。

中國經濟最先遭受、也最先擺脫新冠疫情衝擊，但其復甦情況不均衡，且過分依賴出口，反映出重振消費需求並不是件容易的事。花旗一項追蹤經濟數據出乎意外情況的指數顯示，中國近期的數據遠低於預期。

根據彭博匯編的預估數據，中國第2季經濟可能成長8%，遠低第1季的18.3%紀錄，儘管受到基期較低的影響。下周還將公布零售總額和工業增加值，可能會顯示6月擴張步伐放緩。

中國 指數 疫情

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