貝佐斯身價飆新高 因五角大廈取消微軟100億美元合約

亞馬遜創辦人貝佐斯。（美聯社）

美國電商巨擘亞馬遜 （Amazon）換執行長的第一天，就迎來一個好消息：五角大廈取消2019年亞馬遜沒拿下、競爭對手微軟 （Microsoft）贏走的100億美元雲端運算合約。

周二是亞馬遜邁入新時代的日子。創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在周一卸下執行長一職，正式交棒給傑西（Andy Jassy）。雲端運算在傑西掌舵下料將維持重點業務地位。傑西以前領導雲端事業部門亞馬遜網路服務（AWS），並將其打造成雲端一哥。

五角大廈在同日發表聲明中說，由於科技環境變化，推遲已久的聯合企業防禦基礎設施（JEDI）雲端運算合約明顯不再滿足國防部 要求。

根據財經網站MarketWatch，Bernstein分析師Mark Moerdler表示，國防部這份合約授予微軟之前，外界普遍看好亞馬遜能脫穎而出。亞馬遜後來告上法院，質疑評選過程有政治偏見，指前美國總統川普因為討厭擁有華盛頓郵報的貝佐斯，施壓國防部把訂單給微軟。華郵經常批評川普。

彭博資訊報導，五角大廈現在提出「多供應商」計畫，「打算向數量有限的廠商，也就是微軟和AWS，尋求提案」。國防部認為僅有這兩家公司合格，但如果其他供應商能證明自己滿足合約要求，也可以被納入考量。

亞馬遜股價應聲上漲4.7%到3675.74美元，距離上次在2020年9月2日寫下歷史高價3531.45美元逾10個月，單日漲幅是標普500指數成分股中最大，也是亞馬遜自11月4日以來最大。該公司市值因此來到1.85兆美元，在美國僅次於蘋果和蘋微兩家市值破2兆的大型科技公司。

根據彭博億萬富豪指數，現年57歲的貝佐斯個人淨值也在一天內大增84億美元，到前無古人的2,110億美元。上次彭博富豪榜上接近過這個數字的人是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），他的財富1月曾短暫觸及2,100億美元。世界首富的頭銜今年首季在這兩人身上輪來輪去，但貝佐斯3月中後坐穩寶座，因為亞馬遜在那個時期大漲近20%。貝佐斯如今仍擁有亞馬遜11%的股權，職稱是執行董事長。

微軟股價基本持平於277.66美元。微軟周二在部落格發文表示，「很明顯國防部信任微軟和微軟的技術」，相信能在國防部為新項目選擇合作夥伴時，繼續取得成功。